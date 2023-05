Un reginense es el primer rionegrino en ser embajador

Hay algo que sus amigos y familiares señalan habitualmente, y es que Eduardo Tempone siempre vuelve “al pago” a reencontrarse con sus afectos y con buena parte de la historia que trazó durante sus primeros años en la ciudad de Villa Regina. Durante décadas realizó una extensa carrera diplomática que lo llevó a representar a nuestro país en distintos organismos internacionales aunque tal vez asumir la responsabilidad plena de la embajada Argentina en Japón ha sido su logro más importante.

Eduardo nació en Regina y sus primeros años de estudio los desarrolló en la Escuela Primaria N° 52. Luego llegó hasta el tercer año del Colegio Nacional para finalmente trasladarse a Córdoba, al Colegio Alejandro Carbo. Tras completar el secundario se abocó a estudiar Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones internacionales.

La noticia sobre su nombramiento como embajador de Argentina en Japón, generó un orgullo particular no sólo de su familia sino también de sus amigos y de quienes estuvieron cerca en su primeros años en la escuela primaria y secundaria. “No he perdido el corazón por la provincia de Río Negro”, aseguró orgulloso el diplomático rionegrino en una entrevista concedida a Río Negro Radio. Y por eso cada vez que tiene la oportunidad regresa a su tierra natal, a encontrarse con sus afectos.

Eduardo cuenta con orgullo que la primaria la completó en la Escuela N° 52 de Villa Regina. Foto: Gentileza.

Hace algunas semanas el presidente de la Nación Alberto Fernández firmó el decreto 242/2023 con el cual se oficializó el cargo como embajador en ese país. Se espera que en los próximos días, llegue a Tokio para presentar “cartas credenciales” ( documento extendido por el gobierno que lo acredita como representante diplomático).

“Ese acto de entrega de cartas credenciales se hará al Emperador Naruhito -en el Palacio Imperial– en fecha a ser determinada por las autoridades japoneses a partir de mi arribo en Tokio. Se presume que será en las próximas semanas”, contó orgulloso Tempone.

En estas décadas, realizó un extraordinario camino y desde hace siete años que fue nombrado embajador donde desarrolla distintas tareas. “Puedo cumplir distintas funciones algunas veces en algún organismo internacional. En los últimos años cumplí funciones en Buenos Aires, mi especialidad es comercio y la economía en el ámbito multilateral y fui director nacional en la cancillería de Negociaciones Económicas multilaterales. En los últimos tres años estuve en la representación argentina en el G-20, en Washington, como “sous sherpa (sherpa es el representante directo del presidente). Y regresé hace unos 25 días porque el presidente me honró con este nombramiento”, detalló.

La atención mundial

La zona del Indo-Pacífico es un área donde hay una creciente tensión internacional, reconoció el designado embajador aunque aclaró que los motivos son variados. “Es un área donde se va a diseñar, en cierta forma, el orden internacional del futuro”, dijo.

Y explicó que en esa zona se concentra el 60 o 70 por ciento del comercio mundial por ello que el área resulta muy importante teniendo en cuenta su potencial a futuro. “Es un lugar muy interesante. Es un privilegio ver cómo se van acomodando las fichas en el mundo en un futuro. Y cómo se va a insertar Argentina en ese nuevo orden internacional”, destacó.

Y en esta línea destacó que nuestro país atraviesa una situación coyuntural aunque se debe tener puesta la mirada también a lo que sucederá en un largo plazo.

Puntualmente con respecto a Japón, aseguró que hay dos ejes bien definidos sobre los cuales se puede trabajar pensando en un futuro. Uno de ellos es la transición energética donde se pueden establecer estrategias con Japón ya que tiene grandes inversiones en litio (en Jujuy). “Y la vertiente que permite establecer un horizonte es la digitalización. Japón es la tercera economía mundial. Más allá del plano económico, el flamante embajador destacó que resulta sumamente interesante conocer otra cultura como es la japonesa, con la cual guardamos importantes vínculos.

Escuchá a Eduardo Tempone, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).