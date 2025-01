«Un vaso de vino»: el conductor de la Ruta 40, en Bariloche, entre las alcoholemias más altas del país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) labró miles de multas en lo que va de la temporada de verano 2025 para concientizar sobre la conducción responsable. Entre ellas, la más frecuente fue la alcoholemia positiva. En Bariloche, un hombre fue sancionado por manejar alcoholizado y se posicionó entre los resultados más altos del país.

Según datos aportados por la ANSV, el ranking de alcoholemias positivas durante esta temporada de verano quedó así:

1- 2,85 g/l en Santa Lucía, San Juan (RN 20 KM 575)

2- 2,69 g/l en Buenos Aires (Autopista Riccheri KM 15,500)

3- 2,39 g/l en Posadas, Misiones (RN 12 KM 1326).

Luego, en cuarto lugar, se posiciona el hombre de 60 años multado en Bariloche: arrojó un total de 2 gramos por litro de alcohol en sangre.

Viajaba en dirección a Comallo e intentó evadir el control de tránsito, pero fue detenido por la Policía.

Un agente le consultó por su accionar y el conductor le respondió: «Perdón, no te vi».

Luego, cuando le preguntaron si había ingerido bebidas alcohólicas respondió: «Anoche, un vaso de vino cuando comí».

Los agentes le informaron que el mínimo permitido era 0,20 g/l de alcohol en sangre, por lo que el resultado había superado ampliamente la medida.

Debido a la infracción, se le labraron multas por casi 1.400.000 pesos y se le retuvo la licencia y el vehículo.

«Brindé con champagne, soy chiquita»: otra alcoholemia insólita en Bariloche

Otro caso similar ocurrió tras los festejos de Año Nuevo, en la madrugada del miércoles 1 de enero. Una conductora fue multada en Bariloche por dar positivo con 0,51 gramos por litro de alcohol en sangre.

Alcoholemias positivas sobre la Ruta 40 en Bariloche. Imagen ilustrativa.

Su respuesta llamó la atención: «Brindé con champagne, soy chiquita«. Además, al ver el resultado, cuestionó: «¿En serio? Estoy sobria. Tipo, si querés te camino lo que quieras. Mido 1.55”.

Seguidamente, una agente le recordó la peligrosidad de manejar en estado de ebriedad y la mujer respondió: “No, ya lo sé, pero es Año Nuevo. Te juro. Brindé literal, por eso me puse como conductora designada. No sé qué hacer. Mirá mi tamaño».

Debido a la infracción, a la mujer también se le retuvo la licencia y el vehículo.