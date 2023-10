Un video mostraría al supuesto asesino del joven de Neuquén, Matías Rosales, en Bolivia

Este fin de semana, la madre de la víctima informó la revelación de videos que mostrarían los minutos previos al asesinato de su hijo, Matías Rosales, el joven que murió tras ser apuñalado en Bolivia. Contó a Diario RIO NEGRO qué se vio en los videos y expuso que exigirán que se aporte a la causa uno que serviría para la identificación del presunto autor del crimen.

Vuelve a retomarse el reclamo de la familia de Matías Rosales por el lento avance de la investigación de su asesinato. El joven fue apuñalado mientras se encontraba de viaje en Bolivia. Su familia denunció que no recibió atención médica «por ser argentino».

El cuerpo no tuvo una segunda autopsia y tampoco se le realizó un identikit al presunto asesino de Rosales.

Esta semana la justicia reveló tres videos que aseguraban, mostraba los minutos previos al asesinato del joven en Bolivia. «No son videos que pueden aportar a la causa, me pareció que la fiscal estaba mostrando algo para que se vea que están investigando», expuso la madre de la víctima, Carina.

«Los videos no dicen nada, se los ve pasar a Matías y su novia por la calle yendo al hotel, nada más», contó la madre. «La fiscal no tenía conocimiento de los videos, ni los había visto, no sabía ni de donde eran las grabaciones», agregó.

Un video mostraría al supuesto asesino del joven Matías Rosales de Neuquén en Bolivia

A pesar de que los videos que se reprodujeron ayer en la audiencia no revelaron nuevos detalles, la madre de Matías Rosales aseguró que existe uno que mostraría al presunto asesino de su hijo.

«Sabemos que hay otro video en el que se visualiza al colombiano entrando al supermercado, unos metros atrás de Matías», expuso Carina. «Ese video aportaría a la causa porque sí se ve al colombiano«, agregó.

Carina relató que el jefe de policía aseguró que tenía el video, a lo que la fiscal le cuestionó no haberlo aportado a la causa. «Él dijo que lo iba a buscar, como si fuera una cosa mínima», afirmó.

Por esto, la madre de Matías exigirá que hoy entreguen en mano esa filmación. Además, pedirán que se realice el identikit «de una vez por todas», expresó Carina.