Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: «estuvo 40 minutos sin ser atendido», aseguró su madre

Familiares, amigos y allegados de Matías Rosales, el joven de Neuquén asesinado de una puñalada el pasado 12 de septiembre en Bolivia, encabezaron una marcha este jueves por el centro de la capital provincial en reclamo de justicia y de avances en la investigación, que se realiza en el país vecino.

Al frente de la convocatoria estuvo Carina, la madre del neuquino asesinado, quien entrevistada por Diario RÍO NEGRO, aseguró que, de acuerdo a algunas pericias, «mi hijo estuvo vivo entre 30 y 40 minutos afuera del hospital«, en el que le habrían negado la atención por ser extranjero.

«No están buscando al responsable porque no les interesa, porque como dijera era un argentino y entonces no quieren hacer justicia, pero yo voy a luchar para lograrla«, relató la mujer este jueves.

La concentración inició antes de las 20, tras ser fijada originalmente para las 18, y se extendió por cerca de una hora, en las inmediaciones del monumento a San Martín. Entre banderas y cánticos, un nutrido grupo de personas, en su mayoría conocidas de Matías, exigieron el esclarecimiento del hecho.

Según relató Carina a este medio, en las últimas horas fue localizado «un testigo clave» para la causa, quien ante los medios había relatado que el joven oriundo de Neuquén «estuvo cerca de 40 minutos» sin ser atendido en el hospital de Oruro, donde se encontraba al momento de ser asesinado.

Respecto a la detención de un sospechoso de nacionalidad colombiana, explicó que ya recuperó la libertad y que fue Florencia, la pareja de su hijo y testigo de sus últimos momentos en vida, la que confirmó que no se trataba del atacante, que también sería originario de Colombia.

«Ni siquiera la Policía se hizo presente en el lugar para buscar información, fueron los bomberos los que cargaron a Matías, y sin atenderlo, lo llevaron al hospital«, relató Carina sobre la negligencia que el personal de emergencia mostró ante su hijo.

Además, aseguró que «por la herida que le provocó la puñalada», el joven pudo haber pasado entre media hora y 40 minutos vivo en la puerta del nosocomio. «El director tendrá que dar explicaciones», insistió.

«No estoy enojada con el pueblo boliviano, sino con la Justicia boliviana que no quiere investigar, que nos sigue tomando el pelo y faltando el respeto«, explicó y remarcó, antes de finalizar, que las autoridades argentinas «no han querido confrontar» con el vecino país.