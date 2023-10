Hallaron un video clave de los minutos previos al asesinato de Matías Rosales en Bolivia

A casi dos meses después del caso que conmocionó al país debido a las trágicas circunstancias, la familia de Matías Rosales, el joven de Neuquén asesinado en Bolivia, se dirige a la ciudad de Oruro tras las novedades. La madre de Matías comunicó a Diario RÍO NEGRO que en los últimos días se produjo un giro en la investigación, tras el descubrimiento de un video que revelaría los momentos previos al fatídico asesinato de Rosales.

Matías fue apuñalado mientras se encontraba de viaje en Bolivia. Su familia denunció que no recibió atención médica «por ser argentino» y luego de idas y vueltas al país vecino buscando que avance la investigación, hay novedades.

Carina, la madre de la víctima y voz de la familia Rosales, informó a Diario RIO NEGRO que por ser querellante, la citaron desde Bolivia para la revelación de un CD. «Me notificó la abogada que está llevando el caso», señaló.

Se trata de la apertura de una filmación, «sería la ubicación que hicieron de Matías momentos antes de que lo mataran«, reveló su madre, quien agregó que la audiencia será el lunes por la tarde.

Además, indicó que participará de un acto público que llevará a cabo la «Asociación departamental de víctimas de la injusticia de Oruro«.

El video sería una de las puntas claves para avanzar en la investigación del asesinato de Matías Rosales en Bolivia.

Lo último que se supo de las diligencias, fue que habían detenido a un sospechoso de nacionalidad colombiana (cómo había indicado la expareja de la víctima que se encontraba en el lugar de los hechos). Sin embargo, la madre de Matías explicó que recuperó la libertad debido a que su nuera confirmó que no se trataba del atacante.

Encontraron un video clave sobre el caso de Matías Rosales: el reclamo de la familia

La familia de Matías Rosales insistió incontables veces en que avance la investigación, mientras aseguraba que estaban «haciendo el trabajo de la policía».

En una oportunidad, la familia de la víctima informó que Matías fue asesinado por un colombiano que ya había sido identificado, pero se encontraba prófugo. Desde el lugar del crimen, la mamá de la víctima indicó que no se realizó el identikit, clave para dar con el paradero.

El persistente reclamo de la familia por la “inacción” de la policía, llevó a que se efectúen controles en la frontera; sin embargo, la mamá de la víctima aseguró «el colombiano seguramente ya pasó la frontera porque estamos a 20 minutos de la aduana y hay muchos caminos alternativos donde puede pasar sin registrarse».

Carina informó que una mujer que trabaja en la Defensoría del Pueblo colaboró con trámites y le indicó que se trasladaría a la frontera para intensificar el trabajo.

A pesar de esto, la mamá de Matías insistió «controlan a toda persona colombiana, pero si no tienen características o no hay una foto de la persona es complicado”. «Es muy difícil buscar a un colombiano con qué características si no tienes un identikit, por eso lo necesitamos«, insistió.

Encontraron un video clave sobre el caso: qué sucedió con Matías Rosales, según su novia

Florencia, la pareja de Matías Rosales, quiso efectuar una denuncia luego de lo ocurrido en la ciudad boliviana. El documento relata: «Mi concubino, de nombre Walter Matías Rosales, me pidió 10 pesos bolivianos para ir a comprar una gaseosa y entrar a descansar al hotel».

La joven cuenta que su pareja volvió gritando, manifestando que el colombiano que conocieron ese día lo había apuñalado. «Luego se sentó en la puerta de la farmacia, se sentó en la escalera de la entrada y luego se recostó», siguió el relato en la comisaría.

La pareja de Matías indicó que empezó a pedir que llamaran a una ambulancia. «El dueño de la farmacia, al cual le pedí que le revise el pecho, viendo que tenía una herida profunda sangrando, se negó», manifestó Florencia. «Le pedí que llame a una ambulancia y se negó de nuevo, nos insultó», aseguró.

La pareja de Matías comunicó en el escrito que pidió al resto de la gente que llamará a una ambulancia. «La mayoría se negó, pero después de eso, el dueño de la farmacia me pidió que retirara el cuerpo porque perjudicaba la entrada del comercio«, mencionó.

«Una señora se acercó y llamó a emergencias, minutos después, cuatro personas también lo hicieron, y me dijeron que les daba ocupado y no atendían», narró Florencia. Fue en ese momento cuando Matías perdió el conocimiento, contó.

Según indicó, una mujer se acercó a tomarle el pulso «y dijo que era leve, yo le revisé el pulso y siento que tiene», señaló Florencia. «Habían pasado 20 minutos, respiraba todavía, pero le hablé y no había reacción«, afirmó, aunque remarcó que tenía pulso todavía.

«Minutos después llegó la ambulancia de bomberos diciéndome que mi compañero ya estaba fallecido, pero les dije que tenía pulso y que hicieran algo», narró la pareja de Matías. «Me dijeron que no iban a tocarlo», aseguró.

Florencia cuestionó el tiempo que tardó en llegar la asistencia. «Minutos después y ante la insistencia, levantaron a Matías y lo cargaron en la ambulancia», relató.

La víctima fue trasladada junto a su pareja al hospital y aunque aparecieron enfermeras y médicos, ninguno le tomó los signos vitales, comentó Florencia. «Lo hicieron después porque insistí, pero lo dejaron en la camilla en la puerta del hospital, y de ahí nos trasladaron a la morgue», finalizó.