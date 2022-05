Una barilochense se someterá a un autotrasplante de médula en Buenos Aires y necesita ayuda

Cuando Glenda López comenzó a sentir un fuerte dolor en las cervicales pensó que sería una contractura. Le recomendaron tomar analgésicos hasta que un día no pudo levantarse de su cama. Tras varios estudios, en la guardia le diagnosticaron mieloma múltiple, un cáncer de médula. Desde entonces, su vida cambió por completo.

«Es una enfermedad rara que se da solo en varones y en mayores de 50 años. Los mismos médicos me decían: ‘Brenda, ¿qué haces con un mielona encima?'», contó la barilochense de 36 años.

Atravesó una compleja cirugía en el sanatorio Güemes en Buenos Aires, lleva cinco ciclos de sesiones de quimioterapia y en julio, le aguarda un autotrasplante de médula en Buenos Aires, donde deberá quedar internada y aislada en una sala durante un mes.

«En diciembre me diagnosticaron un mieloma múltiple que me provocó una fractura en la segunda vértebra de la cervical. Me hicieron rayos y en febrero me derivaron a Buenos Aires para ponerme una placa de titanio -que enganchan en el cráneo y va hasta la quinta vértebra-. Salió todo perfecto», relató.

Durante 20 días, no pudo levantarse de la cama y hasta debían darle de comer acostada.

Ahora, Glenda se prepara para afrontar el sexto ciclo de quimioterapia. Luego, tendrá que someterse a una nueva punción. «Si todo sale bien y no tengo cáncer en mi cuerpo, me derivan para un autotrasplante de médula que en Bariloche no se hace. La extraen, la licúan y sacan las mejores células madres, volviéndolas a ingresar al cuerpo«, indicó.

La mujer tiene Ipross como obra social ya que trabaja como empleada administrativa en el hospital Ramón Carrillo. Para colaborar con su estadía en Buenos Aires, sus padres y amigas organizaron dos rifas con 20 premios, a un valor de 300 pesos. La primera sortea el 30 de mayo.

«Es un mes afuera de tu casa. Hoy tengo solo mi sueldo del hospital, no tengo horas extras. Cobro 90 mil pesos, pago alquiler de 40 mil pesos y tengo una hija de 16 años que mantengo sola. La idea es viajar a Buenos Aires con mis padres; mi hija queda acá al cuidado de una amiga», señaló.

Glenda es optimista porque el pronóstico es bueno. «Claro que tengo días días buenos y malos con la quimio. Me duele mucho el cuerpo. Me siento muy cansada. Siento que no puedo estar como mamá al 100%. Es como si volviera a ser chiquita y dependo de mis papás en todo«, reconoció.

«Apuesto a que va a estar todo bien -aclaró-. En un tiempo, será un feo recuerdo. Solo un recuerdo».

Para colaborar con las rifas, es posible comunicarse al (0294) 15465-7565 o al Facebook de Glenda López, Andrea Arismendi, Cam Glas y Dani Carriqueo.

El CBU de Glenda Marina Gisel Lopez es 0000-0031-0006-8362-854040 (alias: taza.ambos.olmo.mp).

Los premios de las rifas. La primera se sortea el 30 de mayo.