Una discoteca de Bariloche compite en el ranking de las 100 mejores del mundo

La discoteca By Pass quiere ingresar al prestigioso listado de las 100 mejores del mundo. Gentileza

By Pass, una de las discotecas de Bariloche, destinada al turismo joven, ingresó por segundo año consecutivo en la competencia del prestigioso The World’s 100 Best Clubs 2023, en el que compite con 373 discos de todo el mundo.

La Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association) comenzó ayer con el sistema de votación online y la disco del grupo Alliance de Bariloche es parte de la competencia. Para votar se debe ingresar a http://s.alchemer.eu/s3/w100bc .

En total participan 373 locales nocturnos de 65 países y solo 100 accederán a la prestigiosa lista que el último año obtuvo el primer lugar la disco Hï Ibiza, de España, que en esta edición 2023 tiene la mayor cantidad de discotecas en competencia con 77 locales nocturnos.

En la edición 2022, además de By Pass, que es la disco de Bariloche con el mejor show de luces láser y robotizadas, con capacidad para 2.000 personas, ambientada como un palacio romano, estuvo nominada la disco Roket, también del grupo Alliance.

Los aspirantes a integrar las 100 mejores discotecas del mundo este 2023 provienen de España, Estados Unidos con 46 nominaciones, Italia con 19, Reino Unido con 17, Colombia con 16 y Canadá con 13. También compiten discos de Francia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Bélgica, China, Tailandia, Alemania, Japón, Filipinas, India y Argentina, entre otros.

La votación online está disponible hasta el 25 de octubre y el 27 de noviembre se dará a conocer la lista n la gala de los Golden Moon Awards. Además de los votos online se contabiliza la votación de un jurado profesional que evalúa la programación artística del local, medidas de seguridad, servicios VIP, capacidad de reservas en línea, calidad del servicio, actividad en redes sociales, premios nacionales e internacionales obtenidos, distinciones implementadas, calidad acústica, entre otras.