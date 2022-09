Dos discotecas de Bariloche buscan un lugar entre las mejores 100 del mundo

Las discotecas de Bariloche ByPass y Roket aspiran a ubicarse entre las mejores 100 del mundo en una competencia internacional de la que participan 266 clubes nocturnos de diversos países y que tiene el proceso de votación abierta.

Se trata de The World´s 100 Best Cubs 2022, que inició el proceso de votación para elegir a las mejores 100, repartidas en 44 países, según destacó el grupo Alliance al que pertenecen las discotecas turísticas que habitualmente visitan los contingentes de egresados y también residentes y turistas.

En este desafío, solo tres locales nocturnos del país fueron seleccionados, dos de los cuales están en Bariloche.

La competencia incluye a discotecas de todo el mundo, siendo España -con 58- y Estados Unidos – con 44 nominaciones- los que predominan en cuanto a cantidad de postulantes.

Los establecimientos han sido nominados de una diversa lista de países como Francia, Croacia, Alemania, Suiza, Australia, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Singapur, China y Japón, entre otros.

En cuanto a localidades de ocio nocturno internacional más famosas, Ibiza toma la delantera con 15 locales nominados, aunque las discotecas de Bariloche son reconocidas a nivel mundial por sus prestaciones.

De acuerdo a la publicación del organizador de la competencia mundial, se evalúa la trayectoria de las sedes nominadas durante la temporada de este año.

En la última gala de The Golden Moon Awards organizada por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y celebrada en Bogotá (Colombia) el 13 de noviembre de 2019, el título de The World’s Best Club 2019 recayó en Hï Ibiza, mientras que Cavalli Club Dubai quedó en segundo lugar.

El período de votación pública en línea comenzó el 1 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2022. Cualquier persona puede votar por cualquiera de las sedes nominadas a través de la web aceptará un solo voto por persona. El voto público representará el 70% del recuento final.

El 30% restante lo determinará un panel de expertos que evaluará una serie de factores que incluyen la programación artística de los clubes para 2022, las medidas de seguridad complementarias, la zona VIP, la disponibilidad y capacidad de reservas online y la calidad del servicio.

Otros aspectos a tener en cuenta serán la actividad en redes sociales, premios nacionales o internacionales, distinciones obtenidas, calidad acústica, insonorización y compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El sistema de puntuación del jurado profesional se clasificará por puntos otorgados a cada uno de los ítems que serán valorados y sumados a la suma de la votación del público.

La lista de «The World’s 100 Best Clubs 2022» se dará a conocer el 8 de noviembre en el 8th International Nightlife Congress y 7th Golden Moon Awards Gala.