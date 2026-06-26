Una docente de Bariloche, entre los 24 mejores maestros de Argentina

La barilochense Priscila Edwards fue seleccionada como una de las mejores docentes de Argentina. Es la única representante de la Patagonia y forma parte de los 24 semifinalistas del certamen «Docentes que Inspiran», un homenaje a los maestros más destacados del país.

El objetivo es movilizar a la comunidad en favor de una mejor educación, a partir de las historias inspiradoras de «docentes excepcionales que dejan una huella decisiva en sus estudiantes». En esta oportunidad, con más de 2500 postulaciones de cada rincón de Argentina, la Fundación Varkey seleccionó a 24 educadores que «representan el esfuerzo, la vocación y la esperanza».

«Los 24 semifinalistas representan 12 provincias que van desde Jujuy hasta Río Negro y trabajan en niveles y contextos muy distintos: dos en nivel inicial, cinco en primaria y 17 en secundaria», explicaron los organizadores del certamen.

Unos 10 trabajan en centros urbanos y 9 en zonas rurales. En tanto, 15 son mujeres y 9, hombres. Buenos Aires encabeza la lista con la mayor cantidad de seleccionados, le siguen Salta, Córdoba, Chaco, Misiones, San Luis, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán.

«Cada uno de los 24 semifinalistas posee una historia diferente y desarrolla su propio método de enseñanza, de acuerdo al contexto y a las necesidades que se presentan. En Chaco, una docente enseña la lengua materna Qom en una comunidad indígena, en Tilcara, un profesor de instrumentos andinos se propone preservar la música popular y en Santa Fe una docente creó un Radio Taller que da voz a los estudiantes y fortalece su autoestima», resumieron. «Pero a pesar de las diferencias -acotan-, todos comparten el mismo compromiso y la pasión por transformar la vida de los estudiantes».

Uno de los nombres seleccionados fue el de Priscila, una docente de Ciencias Naturales y Biología en el Colegio Qmark, ubicado al oeste de Bariloche.

«¿Te imaginás una clase donde la curiosidad por la naturaleza le gane a la dispersión de las pantallas? En el Colegio Qmark de Bariloche, la doctora en biología Priscila Edwards lo hace posible todos los días«. Así presentaron a la barilochense.

Destacaron que Priscila «derribó las barreras tradicionales para convertir a su escuela en un verdadero laboratorio. Conecta a sus alumnos con investigadores del Conicet y utiliza un diseño de aprendizaje donde todos tienen su lugar: desde analizar datos hasta divulgar ciencia a través de canciones».

Para esta docente, el impacto más grande no es solo académico: “Para mí, inspirar es acompañarlos a que aprendan a aprender”, confía y agrega: “Me gustaría que me recuerden como alguien que les enseñó a ser apasionados y sumergirse en el fascinante mundo de la vida, de la naturaleza, de las ciencias naturales”.

Las próximas dos instancias

-En una segunda etapa del certamen, el jurado integrado por especialistas de prestigiosas organizaciones de educación, evaluará a los 24 semifinalistas y elegirá a 6 finalistas.

-En una tercera etapa, el gran jurado integrado por personas reconocidas del ámbito académico, científico y organizaciones de educación, elegirá entre los 6 finalistas al Docente Inspirador del Año y a las dos menciones especiales.