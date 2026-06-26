Se acerca la elección de la Reina de la Nieve: 15 inscriptas y solo 10 llegarán a la final en Bariloche

La elección de la Reina de la Nieve será el domingo 16 de agosto. Foto: gentileza

Quince mujeres se inscribieron en la Secretaría de Turismo de Bariloche con el sueño de ser elegidas Reina Nacional de la Nieve, el próximo 16 de agosto.

Sin embargo, solo 10 continuarán en carrera. La selección de las finalistas será la próxima semana cuando todas las candidatas presenten un trabajo vinculado al turismo y la cultura de la ciudad. Un jurado evaluará la oratoria, la comunicación y el desenvolimiento. Cinco quedarán fuera de la competencia.

Hasta el año pasado, no había restricciones en cuanto a la cantidad de inscripciones y las 17 mujeres que se anotaron llegaron hasta la instancia final de la elección. Este año, las autoridades decidieron cambiar la modalidad. En tanto, la votación de la reina, primera y segunda princesa será «presencial, con boleta única».

La Fiesta Nacional de la Nieve será del 14 al 17 de agosto, durante el fin de semana largo, con múltiples actividades en el cerro Catedral y en el Centro Cívico.

Desde la comisión especial de festejos dispusieron tres requisitos para la inscripción de las candidatas: haber nacido en Bariloche -o tener como mínimo tres años de residencia en la ciudad-, ser mayor de edad y «estar dispuestas a capacitarse sobre el destino turístico y participar en los eventos dispuestos por la Comisión Especial de Festejos».

«Muchas chicas se anotan porque sienten un vínculo muy especial con Bariloche y tienen ganas de representar a la ciudad. Ser candidata a Reina Nacional de la Nieve es una experiencia que les permite crecer, conocerse, desarrollar herramientas de comunicación, aprender sobre nuestra historia y cultura, y también vivir un momento único junto a otras jóvenes con los mismos sueños», resumió Jackelin Pichuman, de la comisión especial de festejos.

En la última edición de la Fiesta de la Nieve, Agustina Rodríguez Vida resultó ganadora como Reina, junto a Camila Covichi como Primera Princesa y María José Fuentealba, como Segunda Princesa.

Tras la selección de las 10 finalistas, las mujeres deberán transitar un proceso de capacitación y compartir distintas actividades. «Se trabaja en la oratoria, en cuestiones turísticas y la historia de Bariloche y todo aquello que deben conocer para representar a la ciudad cuando les toque viajar a otros destinos«, señaló Pichuman.

A su vez, las candidatas firmaron un documento en el que se comprometen «a representar a Bariloche en acontecimientos locales, regionales, nacionales e internacionales a lo largo de todo el año hasta la próxima Fiesta Nacional de la Nieve».