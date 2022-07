Falla en el hospital de Roca afecta a la terapia intensiva y falta oxígeno

Un «desperfecto técnico» en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Roca causó inconvenientes y las autoridades tuvieron que reorganizar la disposición de pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica en conjunto con hospitales de la red de Salud Pública, para garantizar la atención.

«El problema en el normal funcionamiento de la UTI de adultos surgió a raíz de la rotura de un sector del tablero eléctrico, lo que limita la provisión de oxígeno solamente a dos de las camas del servicio», explicaron desde el hospital.

El resto de las cinco camas de las siete totales en terapia de adultos, puede albergar pacientes pero que no requieran provisión de oxigeno.

Explicaron que el desperfecto ocurrió durante julio y que no pudo ser solucionado aún «por las trabas a las importaciones» y los problemas con el dólar. Cuando la falla fue detectada, el Ministerio de Salud compró a un proveedor el repuesto necesario (contacto telepolar). Esa compra fue realizada el 21 de julio pero la entrega no se concretó y el proveedor no cumplió con los plazos previstos.

A partir de esta situación, es que se activó la red de salud pública. Desde el López Lima, aseguraron que a pesar de la falla «no se ha interrumpido la atención de los pacientes que requieren de cuidados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)».

Hasta tanto se solucione el problema, los hospitales de Allen y Villa Regina reciben a los pacientes de Roca que requieran este tipo de tratamiento. En cambio, quienes no requieran asistencia mecánica respiratoria podrán internarse en la ciudad.

«La red de salud del sistema público rionegrino contiene la demanda de nuestro hospital hasta tanto se repare la avería», concluyeron.