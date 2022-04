«Una hora más de clase no resuelve el problema si no hay educación de calidad»

Los números que se conocieron en la semana respecto de los estudiantes que terminan el secundario en tiempo y forma en el país, fueron lapidarios. El promedio muy bajo, un 16% para la Argentina, muetra provincias que están en una situación muy compleja, hasta con un 4% de estudiantes que culminan el secundario en el momento indicado. Esos porcentajes son para Río Negro un 19% y para Neuquén un 17%.

Sobre esta situación, Alejandro Castro Santander dijo a Digan lo que Digan de RN Radio, que «es muy triste ver estos números. Es una situación que ya conocíamos, pero traducida en números es tremenda y muestra lo mal que estamos. Son números bajísimos, con un desgranamiento muy grande». «Si no vamos a fondo con este tema, si no nos ponemos a trabajar urgente, en lo que viene vamos a estar peor», explicó.

Cuando lo consultaron sobre si la hora extra que se propuso para que los alumnos recuperaran parte de lo perdido en la pandema serviría de algo, el investigador fue muy claro y explicó que «si continuamos con la mala calidad educativa, extender la jornada escolar será sólo una medida cosmética. Si me dicen qué opino, si sirve la medida, diría sí y no, porque es tarde para empezar en mayo cuando toda la comunidad educativa está en marcha con su vida organizada. Por eso creo que si esa hora no es para sumar calidad educativa, se convertirá en apenas un detalle».

«La calidad educativa no se consigue de un día para otro, necesitamos tiempo para corregir la mala calidad. Hay muchos factores a considerar porque son muchos los elementos que fuimos descuidando a lo largo de los años», explicó Castro Santander.

Indicó que «esos números de los que hablamos son la misma realidad que veníamos viendo, solo que cuando se pasan en limpio nos hacen ver con más crudeza cómo estamos y cómo está la educación. Venimos en picada y las distintas mediciones que se hicieron con nuestros alumnos muestran los resultados. Así nos fue en las distintas pruebas, nuestros alumnos no consiguieron los mejores lugares».

Cuando lo consultaron sobre qué hay que hacer para superar esta situación, dijo que «lo primero es sensibilizar a la sociedad de que la educación nos importa, que es primordial. Debe ser prioritaria para todos, para la familia, para la sociedad en su conjunto, para los gobiernos. Este escenario no es responsabilidad sólo de los gobiernos».

Sobre el final explicó que para lograr esos cambios «se necesita un líder, hoy nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. SI queremos transformar apostemos a la educación y para eso necesitamos un proyecto educativo nacional».

Escuchá la entrevista con Alejandro Castro Santander con Digan lo que Digan, de RN Radio.

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 89.3 (en Neuquén Capital), o por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.