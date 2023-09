Una idea, un desafío y las ganas de emprender en Roca dando valor al producto

Las oportunidades están al alcance de la mano. Hay quienes tienen la agudeza o el don de captarlas en un instante y a otros quizás les lleve tiempo darse cuenta. Pero el desafío de hacer y crecer está latente. Así lo pensaron tres jóvenes reginenses que eligieron Roca para catapultar su emprendimiento.

“Tengo 27 años y mis socios Jonathan Martínez tiene 27 y Juan Aedo de 28. Con Juan nos conocíamos y estudiábamos lo mismo. Él había arrancado con este emprendimiento, pero no tuvo suerte. La cosa es que surgió la idea de hacer algo juntos y acá estamos”, arrancó su relato Kevin Vega.

Jonathan, Juan y Kevin, protagonistas del boom de las hamburguesas en Roca.



La historia parece de película porque el reintento de JK Burger Store fue en la cocina de la mamá de Kevin. “Somos 100% autodidactas. Ninguno estudió gastronomía, fueron horas y horas de tutoriales de Youtube. Cuando arrancamos lo hicimos en la casa de mi mamá. En la plancha que teníamos nos entraban 8 medallones de carne. Vendíamos viernes y sábados, unas 50 hamburguesas. Para nosotros era un ¡boom! Era lo máximo que podíamos vender en un rango de 3 o 4 horas con lo que teníamos. El pan lo tostábamos en una plancha chiquita. Ahora lo que usamos es, por lejos, mejor”, sonrió Kevin.

Calidad y cuidado en cada producto que ofrecen en la hamburguesería.



La pandemia trajo la incorporación del tercer socio, Jonathan. Los jóvenes arrancaron cocinando en el quincho de este último, en un 5to piso, donde bajaban los pedidos por la escalera. El ascensor no funcionaba. “Cuando comenzaron a abrir los locales, salimos a tomar algo con Jonathan y me dice ‘¿si abrimos en Roca?’. Le contamos a Juan y nos pusimos en campaña. Roca no estaba lejos de Regina, es grande y lo vimos como una oportunidad. Este era nuestro primer gran paso antes de seguir a Neuquén”, recuerda el joven.

Lo que Roca necesita es más gente que se tire a la pileta, que le ponga ganas. Tiene mucho potencial en materia gastronómica”. Kevin Vega, JK Burger Store.

Desde ahí todo fue vertiginoso porque de mudarse a un pequeño monoambiente, volver a Regina. Viajar otra vez y abrir un local en Kennedy casi Tucumán que funcionó mejor, hasta llegar al espacio que hoy ocupan en España entre Tucumán y Mitre, demuestra que el trabajo, el entusiasmo y las ganas de crecer son el motor que impulsa a estos emprendedores que siguen buscando mejoras día a día para que los roquenses sigan eligiéndolos.