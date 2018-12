Una madre de Cipolletti insiste con un reclamo ante Ipross

La niña que en 2012 se hizo conocida por la campaña solidaria que inició su madre para viajar a China, a realizar un tratamiento con células madres, vuelve a pedir ayuda ya que el Ipross, su obra social, no le da respuesta. Hace 6 meses que solicitó un entrenador de marcha para que su hija pueda caminar y aún no se lo han dado. “Me dicen que en unos meses lo van a traer pero el problema es que corre peligro la salud de mi hija porque va a pasar un año sin caminar y esto le trae aparejado muchos inconvenientes”, afirmó Gabriela Canale, madre de la niña.

La vida de María Paz Lastra cambió completamente luego de haber realizado un tratamiento con células madres en una clínica de Beijing. Su madre asegura que los cambios fueron notables y que gracias a ello su calidad de vida mejoró considerablemente. “Se notan mucho los cambios, porque ahora nos podemos comunicar con ella. Te avisa si le duele algo, o cuando quiere algo. Hasta las terapeutas que la cuidan me han comentado lo bien que la ven y me señalan que cognitivamente mejoró muchísimo”, sostuvo la mujer.

Pero su salud comenzó a deteriorarse desde que no puede caminar. Esto se debe a que no cuenta con un aparato especial para hacerlo. “En mayo inicié los trámites para adquirir un entrenador de marcha y hace unas semanas me dijeron que por un problema administrativo iba a tener que iniciar de nuevo el trámite. Esto retrasa todo y lo peor es que ella -por su hija- podría pasar un año sin caminar”, afirmó.

La niña tiene 11 años y sufre de encefalopatía crónica no evolutiva. No puede caminar por su propios medios y tampoco habla, aunque se comunica a través de sonidos. Su médico le aseguró que, de no conseguir la aparatología especial para su hija, corre peligro que sus piernas comiencen a deformarse y que se luxe su cadera. “Ella necesita este aparato específico porque es esencial para que pueda movilizarse. No es cualquier entrenador de marcha, sino que es específico para su patología y su bajo peso”, resaltó.

Campaña solidaria

Gabriela pensó en iniciar una campaña solidaria para recaudar fondos para el aparto ortopédico que necesita su hija. La mujer averiguó que el que necesita su hija tiene un costo de 216 mil pesos. “Ya hicimos dos campañas en las que nos fue muy bien. La gente es solidaria y pensamos en que así podríamos conseguir el dinero para adquirir el entrenador”, concluyó la mujer.