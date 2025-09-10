Una motociclista de 27 años resultó herida por un choque en Neuquén

Un fuerte choque se produjo este miércoles por la mañana en la esquina de Lago Viedma y Los Horneros de Neuquén. El impacto fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger y una moto Honda 110, cuya conductora fue trasladada al hospital Heller con lesiones en sus piernas y cadera.

El comisario Pablo Encina informó que tomaron conocimiento del choque alrededor de las 8:15. Indicó que la camioneta era conducida por un hombre de 51 años, quien tenía los documentos en regla y arrojó resultados negativos en el test de alcoholemia.

En tanto, la motocicleta era conducida por una mujer de 27 años, que fue atendida por personal de salud.

El choque tuvo lugar cuando el conductor de la camioneta circulaba por la calle Horneros en dirección norte y al llegar a la intersección con Viedma fue impactado por la moto, que viajaba en sentido este.

Una motociclista internada, pero «fuera de peligro» luego de un choque en Neuquén

El comisario informó que al lugar acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quien trasladó a la joven motociclista al hospital Horacio Heller para una mejor atención. Afortunadamente, comunicó que pese a los golpes la joven está fuera de peligro.

La motociclista fue trasladada al hospital Horacio Heller. Foto: archivo.

Por otro lado, comentó que se secuestró la moto «con fines de resguardarla» hasta que la mujer obtenga el alta médica.