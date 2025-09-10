Inauguraron el último tramo de la avenida Soldi, luego de tres años de obra que conectó la ruta 7 con el oeste de Neuquén y el Polo Tecnológico

Desde el Polo Tecnológico, los últimos metros de la avenida Soldi terminan en el acceso a la ruta 7 (foto Matias Subat)

La avenida Soldi quedó inaugurada este miércoles, con un tránsito fluido y congestionado que marcó la importancia que tendrá la nueva troncal de la ciudad en la conexión urbana desde el centro oeste de Neuquén hacia la salida norte de la ciudad. El corte de cintas fue parte de los 121° años de aniversario de la ciudad capital «que tiene muchos motivos para festejar: la mirada definitiva hacia los ríos y la accesibilidad en todos los sentidos«, destacó el intendente Mariano Gaido.

La avenida Soldi se transformó en la vía de acceso directo desde la ruta 7 o Alta Barda hacia el Polo Tecnológico y el acceso al corazón oeste de la ciudad, por Melipal y Gregorio Alvarez. El edificio más grande del complejo que buscará ser el polo de desarrollo de la economía del conocimiento, se inaugurará el viernes, según invitó el jefe comunal desde el mismo corte de cintas de la nueva troncal.

El tramo que restaba habilitar, tiene un poco menos de 900 metros, según describió el secretario de Infraestructura y Planificación de la ciudad, Alejandro Nicola.

Involucró un bulevar, veredas y bicisendas que se sumaron al circuito de 76 kilómetros de ciclovís y bicisendas de la ciudad. Los carriles con sentido hacia la ruta 7 y los contrarios de ingreso desde Alta Barda hacia el oeste se hicieron con un notorio desnivel, que respetó la trama de meseta de barda que tiene el terreno patagónico en esta zona norte de la ciudad.

La avenida Soldi, de cuatro carriles por lado, respetó los desnieles de la meseta patagónica para la conexión urbana entre Mercantiles y Alta Barda (foto Matías Subat)

Involucró una inversión de 1.300 millones de pesos, en tanto agregó que, a valores actualizados, todo el trazado de la avenida involucró una inversión municipal que Nicola estimó en 8.000 millones de pesos. El inicio de obra fue en 2022 con la empresa ARCO.

El fin del tramo que concluyó el viernes terminó el diagrama de avenida troncal que, para algunos funcionarios, será como «la nueva avenida Argentina pero en el norte de la ciudad», según compararon con la importancia de la conexión urbana central que se incorpora a la ciudad, con una marcada circulación vehicular.

La inauguración simbólica del último tramo de la avenida Soldi se hizo sobre la rotonda de 2.500 metros cuadrados de hormigón que ya se había inaugurado hace unos meses, donde se situó el intendente, el gobernador Rolando Figueroa, el gabinete municipal y la fórmula al Senado de Comunidad para el 26 de octubre.

La obra demandó 3 años de ejecución y el corte de cintas se hizo sobre la rotonda que se inauguró hace 2 meses, en la previa al último tramo de la avenida Soldi (foto Matías Subat)

«Están haciendo un gran trabajo desde la municipalidad de Neuquén, mejorando la calidad de vida a la gente desde distintos puntos de la ciudad. En esta etapa que nos toca vivir como candidatos, es la bandera que llevamos de la neuquinidad: mejorarle la calidad de vida a la gente», dio Julieta Corroza, en actividad proselitista como candidata a senadora nacional (Comunidad).

Por su parte, el gobernador destacó otra vez, que mientras en Buenos Aires «se pelean unos con otros» en las provincias de Neuquén y Río Negro, se realizan acciones para «solucionar los problemas de la gente». «Hay motivos para festejar y lo hacemos sin culpa, porque todo lo hemos producido a partir de una roca, que generó este desarrollo económico que tenemos para disfrutarlo y continuar haciendo obras», en referencia a los recursos económicos provenientes de la fractura hidráulica y la economía derivada de la actividad petrolera.