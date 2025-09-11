Una mujer internada por un fuerte choque: viajaba desde Neuquén a Buenos Aires

El cruce de las rutas 22 y 251 en Río Colorado se convirtió en escenario de un violento accidente este miércoles por la tarde. Una camioneta que viajaba desde Neuquén hacia Buenos Aires volcó tras ser embestida por un camión de carga, lo que dejó a una mujer herida.

Un choque cerca de Río Colorado que paralizó la ruta 22

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió pasadas las 17:30, cuando la camioneta se dirigía desde Neuquén hacia Buenos Aires. En el mismo momento, un camión cargado con cartón que venía del norte del país intentó incorporarse a la Ruta 251 con destino a Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el impacto se produjo cuando la parte frontal del camión golpeó el lateral de la camioneta. El vehículo menor volcó y quedó apoyado sobre uno de sus costados, mientras que el Scania detuvo su marcha en el medio de la calzada.

El fuerte impacto provocó el vuelco de la camioneta en plena intersección. Foto: gentileza.

La magnitud del choque obligó a interrumpir completamente el tránsito de la Ruta 22. Automovilistas quedaron varados mientras los equipos de emergencia trabajaban para ordenar la situación y evitar nuevos riesgos en la zona.

Accidente en Río Negro: una mujer herida y trasladada al hospital de urgencia

Dentro de la camioneta viajaba una mujer como acompañante, quien sufrió un golpe en la cabeza. Fue asistida en el lugar por personal de salud y trasladada al hospital local para un control más exhaustivo.

Mientras tanto, una dotación de Bomberos Voluntarios colaboró en las tareas de rescate y seguridad. La labor se extendió varios minutos hasta garantizar que no existieran más riesgos.

Finalmente, tras los trabajos de rescate, peritaje y remoción de los vehículos, la circulación fue restablecida de manera parcial.