Una mujer y su beba resultaron heridas tras un choque en la Ruta 22: multaron a un conductor alcoholizado

Una mujer y su beba de 5 meses resultaron heridas tras sufrir un choque este sábado por la mañana en el cruce de la Ruta 22 y la calle Criollita de Fernández Oro. Ambas viajaban a bordo de una camioneta Amarok, que fue impactada por un Volkswagen Vento. Al conductor del auto se le practicó el test de alcoholemia el cual arrojó un resultado de 1,44 gramos de alcohol por litro en sangre.

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9 y tras el impacto la camioneta realizó un trompo y terminó orientada en sentido opuesto.

Multan a conductor alcoholizado tras choque en la Ruta 22

Efectivos policiales y personal de salud trabajaron en el lugar. La mujer y su bebé fueron trasladadas de manera preventiva al hospital local y se constató que ninguna presentaba heridas de gravedad.

La mujer conducía la camioneta Volkswagen que terminó dando un trompo luego del impacto. Foto: Oro en Noticias.

En tanto, el conductor del Volkwagen Vento fue multado y su vehículo secuestrado. El test de alcoholemia informó que circulaba con 1,44 gramos de alcohol por litro en sangre. El auto, que quedó con importantes daños en su frente, fue retirado del lugar con una grúa y trasladado al predio judicial.

Por su parte, la camioneta quedó en el lugar a la espera de su traslado. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún no fueron esclerecidas. El tránsito estuvo interrumpido durante las diligencias que llevaron adelante las autoridades.