Un hombre en estado crítico tras ser atropellado en Bariloche: buscan intensamente al conductor que se dio a la fuga

En Bariloche se montó un operativo policial para dar con un conductor que se dio a la fuga luego de atropellar a un transeúnte. El episodio se registró durante la madrugada de este sábado 27 de junio y la víctima, según fuentes oficiales, se encuentra en estado delicado.

Cómo fue el hecho y cuál es el estado de la víctima

Desde la Policía de Río Negro confirmaron que el episodio se registró cerca de las dos de la madrugada en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio.

Por circunstancias que se intentan esclarecer, en ese lugar un vehículo -que aún no fue identificado- atropelló a un hombre de aproximadamente 40 años. El conductor del auto, lejos de frenar para verificar el estado del transeúnte, se dio a la fuga y la víctima fue asistida por otras personas que alertaron la situación a las autoridades.

Desde el hospital Zonal de Bariloche informaron que el hombre ingresó al Servicio de Emergencia con lesiones de gravedad y debido a su estado delicado, requirió asistencia mecánica respiratoria. Actualmente, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado, «bajo monitoreo permanente y tratamiento por un equipo multidisciplinario».

Investigación en curso

Fuentes policiales detallaron a este medio que el hecho está en plena etapa de investigación. La Fiscalía está trabajando en conjunto con personal de la comisaría Segunda con el fin de hallar al conductor o conductora responsable.

Las tareas se centran en investigar qué vehículo fue y hacia dónde se dirigió tras cometer el hecho. Por este motivo están relevando cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios de testigos.

Por su parte desde el Ministerio Público Fiscal aportaron que en el caso intervino la fiscal jefe Betiana Cendon y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman.