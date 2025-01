Brutal ataque de un dogo a una nena de 4 años en Cutral Co: cómo es su estado de salud

Ambar, una nena de 4 años, fue atacada este miércoles por un dogo en un comercio de Cutral Co. Tras el ataque, la pequeña sufrió severas lesiones en el cráneo, tanto en el parietal como en el frontal, y fue intervenida quirúrgicamente esta mañana.

Candela Chandía, la mamá de Ambar, contó al medio La Voz de Neuquén que el brutal ataque sucedió en un comerció al que acuden todos los días a comprar, ubicado en el barrio Progreso de Cutral Co, en horas de la tarde este miércoles: «Fuimos a comprar y estábamos pidiendo unos chicles, cuando y el perro salió de adentro del local del local, y atacó a mi nena».



El ataque fue repentino, y según relata la madre de la pequeña víctima, que estaba con su cuñada y su sobrino, los vecinos que no se lo podían sacar de encima: «estaba yo arriba de él, mi cuñada y con la señora también y no podíamos sacarlo. Fue necesario apretarle fuertemente, para que no respirara y ahí salió»

Tras el ataque, la nena junto debió ser trasladada de urgencia a la guardia del hospital, por un vecino que se encontraba en el lugar.

La abuela de Ambar contó que realizaron la denuncia, pero hasta ahora no han tenido respuestas. Además, aseguró que ningún integrante de la familia dueña del perro se acercó a ver cómo estaba su nieta: «me la destrozaron y no ha venido nadie a preguntar cómo está».



«No se qué podemos hacer, porque no nos vamos a quedar tranquilos. Ahora queríamos ir a fiscalía pero la nena salió hace un ratito no más del quirófano y tenemos que acompañar a mi hija, porque mi hija nos necesita a todos»

«Así que yo como abuela le pido por favor a esa familia que traten de hacer algo con el perro porque hoy fue mi nieta, mañana puede ser otro niño peor, porque el perro no puede estar en un negocio».



Ambar entró a quirófano a las 8 y salió a las 11. «Fue muy complicado», aseveró su abuela, al tiempo que explicó que fue necesaria la intervención de un profesional de Córdoba «porque acá no se animaban porque era muy chiquitita y era muy riesgoso, porque tuvieron que abrirle todo y limpiarle completo» «Estamos esperando como evolucionando», concluyó.

Testigos del barrio aseguran que es normal que el can ande deambulando en el negocio, y que nunca nunca antes actuado de esta manera.



Brutal ataque de dogo en Cutral Co: cuál es el estado de salud Ambar

Según informó una fuente de salud a Diario RÍO NEGRO, tras ser ingresar inicialmente a la guardia de emergencias del hospital de Cutral Co, luego fue internada en pediatría y en durante la jornada de hoy fue intervenida quirúrgicamente por un cirujano plástico.

«La herida era bastante extensa, a nivel del cuero cabelludo, por lo cual dificultó bastante el procedimiento médico», detalló.

Sin embargo, pese a la dificultad del procedimiento, el médico confirmó que la cirugía «se realizó con éxito»: se le hizo la toilette, una sutura estética porque intervino un cirujano plástico, y quedó en internación de pediatría, con antibióticos, para control y evolución del estado de salud general,

Por último, el profesional de la salud llamó a la concientización: «son hechos de mucho impacto en la sociedad, es muy triste lo que pasó, y bueno, recordar que los dueños de estos animales deben ser más responsables, y quizá trabajar en ordenanzas que le generen mayor responsabilidad y consecuencias a los dueños de estos perros, me parece que tendría que ser el eje de la noticia, es solo una sugerencia, gracias».