Una ONG que recupera aves rescatadas del tráfico ilegal busca ayuda económica

Una organización no gubernamental (ong) está reuniendo fondos para mantener activo un centro de recuperación de aves que funciona en Gral. Roca, dónde se restablecen, antes de su liberación, los ejemplares rescatados en procedimientos provinciales.

Allí llegan pájaros provenientes del tráfico, o de particulares que capturan especies silvestres para tener cautivas, como si fueran mascotas.



El lugar funciona en la chacra de uno de los voluntarios, y, a lo largo de 7 años, rehabilitaron un total de 16.000 especies, a las que se suman 277 cardenales amarillos, un ave que está en peligro de extinción.



A este espacio se destinan todos los pajaritos rescatados, pero el Estado sólo contribuye con el aporte de alimento. Tanto las jaulas (que deben ser individuales e ir cambiando de tamaño según evolucionen los músculos de vuelo, en el proceso previo al retorno a sus hábitats) como las estructuras de resguardo de los espacios y otros elementos destinados al cuidado corren por cuenta del sostenimiento económico de la Ong.

Una imagen del centro de rehabilitación que funciona en Gral. Roca. En las jaulas las aves recuperan sus músculos de vuelo, para que puedan volar en libertad tras su retorno al hábitat



«Nuestro grupo se llama ‘fundación guardafaunas honorarios de Río Negro‘. Lo creamos 8 guardafaunas, 6 de ellos trabajan ad honorem para la Provincia y dos contamos con contrato. A nivel provincial, el área de control y fiscalización de fauna se creó en 2018. Y comenzó a funcionar tan bien que, por caso, buscar un espacio para la recuperación de las aves rescatadas se convirtió en un tema. Los mismos que aún hoy trabajan ad honorem lo solucionaron, pero ahora necesitamos apoyo para seguir sosteniendo ese centro del Alto Valle. De hecho tenemos que realizar rescates de especies que están frenados, porque sabemos que la cantidad de jaulas con las que actualmente contamos serían insuficientes para la demanda» contó Fabián Llanos, integrante de la dirección de Fauna Silvestre y uno de los referentes de la Ong.

Los afiches de la campaña que armaron. Se difunden en redes



«El logro de una personería posibilita que podamos rendir cuentas y dejar todo en claro. Eso nos permitió pensar en una campaña de recaudación de fondos, para que cualquier habitante rionegrino que quiera a las aves y busque su conservación pueda contribuir. El que pueda ayudar puede hacer un aporte económico, el alias de nuestra cuenta es GUARDA.FAUNAS.RN» informó Llanos.



El espacio de cuarentena y rehabilitación que buscan sostener dispone de grandes jaulas donde los pájaros recuperan sus músculos de vuelo, atrofiados por el cautiverio. Luego, se programa su retorno al medio.

La Ong se conforma de 8 socios fundadores. Todos son apasionados de la naturaleza y de las aves



El rescate de las aves, en tanto, se inicia con una denuncia anónima o con un dato que motiva una investigación del área de fauna. Cuando dan con un lugar de acopio, elevan el tema a la Justicia, que ordena un allanamiento. Así, desde el área provincial que se ocupa del tema lograron hallar muchos sitios de tráfico, y liberar a gran cantidad de especies.

«Necesitamos que la ciudadanía colabore» precisó uno de los guardafaunas

Vocación de servicio y pasión por los animales



La historia de Fabián como guardafauna es larga. Él, junto a un amigo que ahora preside la Ong que se conformó ( un docente de ciencias sociales llamado Gustavo García) se inició como honorario cuándo tenía 28 años, y era técnico agropecuario. «En mis ratos libres y durante los fines de semana me dedicaba a esta actividad, porque no era una fuente de ingreso sino una vocación. Recién en 2018 junto a otro compañero obtuve un contrato que me permitió focalizarme de manera distinta, pero el rescate de fauna siempre fue mi pasión» reconoció.



Hoy siguen siendo muchos los que sostienen la actividad por vocación. «De ahí que hayamos conseguido tantos rescates. Pero ahora necesitamos del aporte de la ciudadanía para seguir contribuyendo a la recuperación de las aves. Hay que sostener la infraestructura y seguir armando jaulas y espacios» detalló, con entusiasmo.