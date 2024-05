Una organización de padres propone visibilizar los días sin clases en todo el país

La organización no solo apunta a los paros docentes. Foto: archivo

Una red de familias organizadas por la educación lanzó una campaña para visibilizar las escuelas que no tienen clases en todo el país y, por eso, invitan a reportar anomalías en la página web Padres Organizados.

“De esta forma ayudamos a generar información de primera mano sobre días sin clase y las causas”, destacó María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados e historiadora del Instituto Ravignani.

Consideró a los paros docentes como «un problema grave que ha afectado la escolaridad de los chicos. En algunas provincias, particularmente como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, los chicos terminan la escolaridad sin tener garantizado ni siquiera el 50% de los días de clase”.

Sin embargo, planteó que los paros no son la única causa ya que «hay problemas de ausentismo, climáticos, de infraestructura escolar, asuetos que se anuncian intempestivamente sin justificativo y requerimos el compromiso de las familias a que lleven todos los días los chicos a la escuela».

”Nuestro planteo no es luchar contra el derecho a huelga, que es el derecho de los docentes, sino cambiar la perspectiva y poner en discusión el derecho de los chicos, que jamás es atendido o no es priorizado. Tenemos leyes que hablan del interés superior del niño y esto no está sobre la mesa”, enfatizó la mujer y resaltó la necesidad de garantizar los 180 días de clase.

Destacó que la educación ni siquiera figura en el anunciado Pacto de Mayo. Seis organizaciones de la sociedad civil (Padres Organizados, la Coalición por la Educación, Educar 2050, Conciencia, Cippec, y Potenciar Argentina) propusieron que el primer artículo del Pacto de Mayo fuera: “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La mejora continuada de su calidad tendrá prioridad en las políticas públicas. La alfabetización temprana es un primer paso urgente”.

La iniciativa se fundamentó en que “hoy, en la Argentina, apenas el 13% de los ingresantes al nivel primario llega al último año de la escuela secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en lengua y matemática».

También mencionaron que «la mayoría de los estudiantes de 15 años en Argentina no alcanza un nivel mínimo de competencia en matemática (73%), lectura (55%) y en ciencias (54%), de acuerdo a los resultados de PISA 2022″.

También pusieron como ejemplo «las pruebas ERCE de la Unesco que muestran que uno de cada dos estudiantes de tercer grado de primaria tiene dificultades para comprender un texto”.

El cuadro de situación fue planteado ante la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello. “Uno de cada tres niños de tres años no asistió nunca a un establecimiento educativo. Estos datos son apenas una muestra de la situación crítica que atraviesa la educación en Argentina», dispara la presentación.

Expresa que «en un contexto en el que seis de cada diez niños son pobres, no hay futuro común posible sin dar a la educación la máxima centralidad en la agenda pública y la más alta prioridad en todos los niveles de gobierno».

Hace hincapié en que «una educación de calidad es una condición básica para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida y ejercer una ciudadanía democrática”. Y finalmente agrega: “Una educación de calidad es el pilar fundamental para construir un país con un desarrollo inclusivo y sostenido».

