Una serpiente venenosa mordió a dos hermanos en Neuquén: así fue el operativo que les salvó la vida

El jueves, una serpiente venenosa mordió a dos jóvenes en Neuquén, de inmediato desde la secretaría de emergencia activaron un importante operativo para conseguir el antídoto que les salvó la vida. En menos de dos horas, llegaron las ampollas de Zapala y Cutral Co. Luciana Ortiz Luna, secretaria de emergencia, relató cómo fue el operativo a RÍO NEGRO RADIO.

Ayer, dos hermanos fueron mordidos por una serpiente venenosa conocida como «coral», en un primer momento fueron llevados al hospital local y luego fueron derivados al hospital de mayor complejidad de la provincia, el Castro Rendón, en Neuquén capital.

Allí se activó un laborioso protocolo para dar con el antídoto ya que en el centro de salud no habia dosis suficientes dado que habían sido utilizadas en una bebe que, días antes, había sufrido un cuadro similar.

Fue Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia, quien relató en RÍO NEGRO RADIO, como fue el importante operativo que llevaron adelante para dar con las dosis del antídoto. «Durante la noche del martes, me llamó el doctor Trappasi y me dijo ‘Luciana necesito urgente dosis para la micrurus, la coral’. Le dije no te preocupes y en menos de dos horas pudimos entregar el medicamento, obviamente, con la aplicación de un cordón sanitario para circular», manifestó el relato

Según explicó Ortiz Luna, habia equipos de emergencias en Zapala por lo que buscaron la dosis de antídoto y se dirigieron al Cutral Co donde habia una segunda dosis. «El doctor me iba preguntando por dónde íbamos, me decía que ya presentaban síntomas y nosotros le íbamos diciendo la ubicación. Finalmente pudimos entregar el tratamiento y bueno, la verdad fue increíble», manifestó.

Además, reveló que el equipo de emergencias vivió la situación con gran admiración. «Cuando se pueden activar estos operativos y salvar una vida, la recompensa es increíble», aseguró.

Sobre los síntomas ante la mordedura de la serpiente «coral», la secretaría de emergencias explicó que se suele sentir «un fuerte dolor en el lugar de la mordedura que luego se transforma en adormecimiento. Esto va ascendiendo a medida que pasa el tiempo. Las serpientes micrurus tiene neurotóxicas que hacen que los músculos pierdan su función, produciendo parálisis, convulsiones y hasta la muerte».

Escucha a la secretaría de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).

Una beba también fue mordida por una serpiente venenosa en La Pampa, la trasladaron a Neuquén

En La Pampa, una serpiente venenosa mordió a una bebé de un año el viernes. La nena estaba dentro de su casa en la localidad de 25 de Mayo cuando fue atacada por el reptil. De inmediato sus padres la llevaron al hospital local, y fue derivada de urgencias a la Clínica Pediátrica San Lucas de Neuquén.

El equipo médico que la atendió explicó que tuvieron que trabajar a contrarreloj mientras esperaban la derivación o el medicamento. «Si es una microrus (serpiente coral) tenemos 3 horas de lapso antes del shock y más con una beba de 9kg», explicó el doctor César Silveira a medios locales.

De inmediato se activó un protocolo para ubicar un centro de salud que tuviera el antiofídico específico. «Hablamos con el Hospital Posadas, el Hospital Favaloro, MIlas en Santa Rosa y finalmente dimos con una la derivación de la beba a la Clínica San Lucas en Neuquén. Con la ayuda del Castro Rendón que brindó la gestió del suero se pudo iniciar el tratamiento a Sofía y estabilizarla», manifestó.

Durante el traslado de 25 de Mayo a Neuquén, Sofía sufrió un paro cardiorrespiratorio en llegando a Cinco Saltos y un shock refractario a pocos mejos de Centenario. Finalmente la beba fue hospitalizada en Neuquén y su estado de salud es grave pese a que ya no necesita del respirador al que estaba conectada.