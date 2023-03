Universidad del Comahue: millonarias obras en Neuquén y la emergencia edilicia de Roca aún espera

En febrero, desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) confirmaron la ejecución de obras por más de 540 millones de pesos en ocho sectores de la sede central, rectorado y en algunas facultades. Casi todos los trabajos son en “la Barda”, campus Neuquén. Pocas noticias y fondos hubo para las unidades académicas de Río Negro, que siguen esperando.

La mayoría de este desembolso de Nación (83%) se va a una obra demandada durante años, la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias) de Neuquén con la construcción de su nuevo edificio. La inversión para la Facias es de 450 millones de pesos.

El resto de las obras en marcha tienen que ver con tareas de mantenimiento y múltiples refacciones en dependencias administrativas y unidades académicas y para las que ha aportado el gobierno y la Legislatura de la provincia de Neuquén y también el municipio capitalino.

Es el caso de las residencias estudiantiles en la ciudad neuquina, obra de 46 millones de pesos que incluye la construcción de un salón de usos múltiples. Otros 20 millones de pesos se invierten en obras de acceso al Campus Neuquén con trabajos que finalizarán este mes. Además, 18,5 millones se destinaron a la reparación del piso del gimnasio polideportivo en la sede central de la UNCo, un emprendimiento que incluye el arreglo de los portones de acceso.

Tres millones de pesos van para la reparación y mantenimiento en las oficinas de Contaduría, en el edificio histórico de la UNCo, un sector que se vio afectado por sucesivas inclemencias climáticas. También se prevé la instalación de dos puertas biométricas en el data center de la universidad por 1,8 millones de pesos. Otros 400 mil pesos se utilizan en trabajos de pintura y recambio de luminarias en oficinas administrativas de la sede central como rectorado, Secretaría General, el Consejo Superior y el área de Capacitación y Concursos.

Qué obras hay en Río Negro

En la vecina provincia de Río Negro por ahora la inversión es mucho menor y alcanzaría a dos unidades académicas según la información oficial emitida en febrero: la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de Regina y el el Centro Universitario Regional Zona Atlántica (Curza) de Viedma.

En la facultad de Alimentos se hacen trabajos de mantenimiento del edificio histórico por un millón de pesos y en Viedma, mantenimiento y modernización de instalaciones aunque no trascendió el monto de la inversión.

La Emergencia Edilicia en Roca

El año pasado la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de Roca se declaró en estado de alerta edilicia, bajo la denominación “Emergencia Edilicia y Tecnológica” dictada por el Consejo Directivo hace ya ocho meses.

El trasfondo era equipos de comunicación obsoletos, poca tecnología e infraestructura deficiente y escasa para la cantidad de estudiantes que transitan un edificio antiguo y compartido entre dos facultades.

A la fecha esa situación continua similar y no habido avances significativos salvo algunas refacciones y compromisos de equipamiento. “Durante el semestre que pasó y febrero de este año, en Fadecs solo se hicieron refacciones. Específicamente en el auditorio, para acondicionarlo para actos de colación y otros eventos académicos, y en las residencias donde se está cambiando el sistema de aprovisionamiento de agua”, aseguró el decano Juan Carlos Fernandez a RIO NEGRO.

Estas refacciones, por 3,5 millones de pesos que habilitó el rectorado, fueron informadas a este medio por las autoridades de la facultad días atrás. Además, hubo algunos avances respecto a la adquisición de equipamiento tecnológico para la carrera de Comunicación Social, según la palabra del decano.

“Considerando el presupuesto que se generó a mediados del segundo semestre del año pasado, que ascendía a treinta millones de pesos, se convino con el rectorado establecer bloques de prioridades para la adquisición de ese equipamiento” Juan Carlos Fernandez, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) Roca

Para el primer bloque, por un valor de 9 millones se inició el proceso de obtención de fondos y adquisición en 2022, y según lo comunicado por la Secretaría de Hacienda a la facultad, en abril podrían estar ingresando los fondos para adquirir los primeros equipos. Por los tramos siguientes, comentó que el mes pasado elevaron a la universidad la solicitud de compra con presupuesto actualizado.

Otra deuda histórica en Roca

Otro edificio propio, prometido hace mas de una decada, sigue en stand by en Río Negro. Se trata de la Facultad de Lenguas, de Roca, que comparte el edificio con la comunidad educativa de Derecho y Sociales, en medio de esa emergencia.

“Todavía no se firmó el compromiso con Nación para dar inicio a la obra”, comentó la decana Silvana Rodriguez en dialogo con RIO NEGRO. Supuestamente su facultad seguía luego de la obra de Facias pero aún no hay precisiones. “Hasta tanto no firme Nación el presupuesto para que nosotros empecemos a ejecutar nuestra obra, seguimos a la espera. en teoria estamos en prioridad”, lanzó la decana.

“Por distintas razones fuimos quedando así como relegados. Tenemos el compromiso de la rectora antes de asumir y luego de asumir, estamos en prioridad dentro de lo que es la UNCo”. Silvana Rodriguez, decana de la facultad de Lenguas (UNCo) Roca

Detrás del edificio nuevo, está proyectado el edificio de la Facultad de Lenguas. Foto: archivo

A la universidad le compete presentar el proyecto de obra e ir a Buenos Aires “a tocar todas las puertas que tiene que tocar para que esto prospere”, dijo Rodriguez quien aseguró que cuenta con la predisposición de la nueva gestión central.

Con 181 ingresantes y una matrícula que supera los 600 estudiantes, dijo que su facultad crece y se extiende, avanza en investigación y proyectos y por eso, “creemos que merecemos nuestro tan soñado edificio”, dijo y no olvidó hablar de las falencias que hoy tienen producto de esta situación: no hay oficinas ni espacios comunes y franjas horarias acotadas por la falta de aulas.

No solo Nación, otros aportes

Para la decana de Lenguas, detrás de los avances en obras no solo está la voluntad del Gobierno Nacional ación sino también los aportes de distintos actores regionales como los gobiernos provinciales y municipales.

“La Legislatura y el gobierno neuquino hacen aportes para la universidad y muchas cosas se pueden hacer en la barda por los aportes del gobierno neuquino. Ahora por ejemplo la municipalidad de Cipolletti donó un predio para residencias en las facultades de esa ciudad”, comentó.

“Esto también depende de cada negociación que cada gestión de la universidad ha ido haciendo con el gobierno de Río Negro por un lado y con el de Neuquén por el otro” Silvana Rodriguez, decana de la facultad de Lenguas (UNCo) Roca

Consultada sobre el vínculo con el gobierno de Rio Negro, opinó que “por el momento esta gestión (Carreras) está tratando de acercarse un poco más. Historicamente el gobierno de Río Negro ha estado un poco más apartado de lo que es la Universidad del Comahue”, cerró Rodriguez.