Precaución en las rutas de Vaca Muerta: trasladan un tanque gigante hacia Pampa Energía este viernes

El operativo iniciará a las 9 de la mañana y finalizará alrededor de las 17.

Este viernes, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de ocho horas.

El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 17.

Las recomendaciones

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.