Precaución en las rutas de Vaca Muerta: trasladan un tanque gigante hacia Pampa Energía este viernes
El tanque de grandes dimensiones recorrerá las rutas provinciales 6 y 8. Las autoridades piden a los conductores respetar las indicaciones del personal del operativo.
Este viernes, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de ocho horas.
El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 17.
Las recomendaciones
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.
