ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Precaución en las rutas de Vaca Muerta: trasladan un tanque gigante hacia Pampa Energía este viernes

El tanque de grandes dimensiones recorrerá las rutas provinciales 6 y 8. Las autoridades piden a los conductores respetar las indicaciones del personal del operativo.

Redacción

Por Redacción

El operativo iniciará a las 9 de la mañana y finalizará alrededor de las 17.

El operativo iniciará a las 9 de la mañana y finalizará alrededor de las 17.

Este viernes, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de ocho horas.

El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 17.

Las recomendaciones

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.


Temas

Neuquén

Rincón de los Sauces

Este viernes, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de ocho horas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios