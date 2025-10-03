Viernes de alerta por viento y calor en el Alto Valle: temperaturas de 30°C y ráfagas de hasta 90 km/h

La región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada marcada por el calor y la intensidad del viento, especialmente en la segunda mitad del día. Se esperan cielos ligeramente nublados, creando un telón de fondo para las potentes ráfagas que se sentirán en la zona.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará temperaturas altas. La mínima se situará en 6°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31°C. En tanto el cielo permanecerá ligeramente nublado durante gran parte de la jornada.

Sin embargo el gran protagonista será el viento debido a una alerta amarilla que lanzó para las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico se esperan velocidades sostenidas que oscilarán entre los 32 y 41 kilómetros por hora, con una dirección predominante del oeste. Pero lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora.

La franja horaria más complicada para los vecinos del Alto Valle será durante la noche. En este período, las ráfagas de viento se manifestarán con su mayor fuerza. Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones climáticas.