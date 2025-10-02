Neuquén y Río Negro bajo alerta: ¿cuándo llegan las lluvias fuertes, ráfagas y posible granizo?

Este jueves, Neuquén y Río Negro disfrutan de temperaturas templadas y condiciones relativamente estables, después de una jornada con cielo mayormente despejado y ambiente primaveral. Sin embargo, el panorama cambiará de manera significativa durante el fin de semana. Te contamos los detalles.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el viernes se mantendrá un clima relativamente cálido y húmedo, con mínimas inestables en algunas zonas del país, pero sin fenómenos extremos previstos en la región. Será una jornada de transición antes de que llegue el cambio más marcado.

El sábado, ingresará un frente frío a la región. La combinación de esta masa de aire con la cálida y húmeda ya instalada generará lluvias y nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Además, se esperan vientos del sudoeste en los valles, meseta y costa, provocando un descenso notable de la temperatura. Este fenómeno marcará el inicio de un fin de semana con condiciones más inestables.

Alerta en Neuquén y Río Negro: las recomendaciones

El domingo continuará la inestabilidad. Las altas presiones inestables favorecerán lluvias, tormentas dispersas y posible granizo, afectando tanto a la región cordillerana como a sectores de meseta y valles.

Los especialistas recomiendan prestar atención a las rutas cordilleranas y a la circulación en valles y zona costera, donde los vientos y las nevadas podrían generar dificultades para el tránsito y las actividades al aire libre.