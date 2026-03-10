Vacuna antigripal en Neuquén: empieza la campaña gratuita, ¿quiénes deben vacunarse primero?

La campaña antigripal comenzará este miércoles en hospitales y centros de salud de Neuquén.

La campaña de vacunación antigripal comenzará este miércoles 11 de marzo en Neuquén con aplicación gratuita en hospitales y vacunatorios públicos. El sistema de salud provincial ya recibió las dosis y habilitará la inmunización para la población objetivo, como parte de la estrategia preventiva frente a la circulación del virus de influenza.

Según informó el ministerio de Salud provincial, la vacuna antigripal forma parte del Calendario Regular de Vacunación argentino y se aplicará en todos los establecimientos públicos sin necesidad de orden médica. La medida busca reforzar la protección antes del aumento de casos de enfermedades respiratorias.

Vacuna antigripal en Neuquén: quiénes deben vacunarse primero según el calendario oficial

Las primeras dosis estarán destinadas a grupos definidos como población objetivo. Entre ellos se encuentran personas gestantes en cualquier momento del embarazo, personas puérperas que no hayan recibido la vacuna durante la gestación, niños y niñas de seis a 24 meses y personas mayores de 65 años.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa que suele intensificarse en los meses fríos.

También deberán vacunarse el personal de salud, trabajadores considerados esenciales y personas de entre dos y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas o situaciones de inmunocompromiso.

Nueva variante de influenza impulsa el inicio anticipado de la campaña de vacunación

El adelanto de la campaña responde a la circulación de nuevas variantes del virus influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. Las autoridades sanitarias indicaron que el objetivo es alcanzar cobertura antes del período de mayor transmisión.

Desde el sistema de salud explicaron que la variante H3N2 y su nuevo subclado K presentan mayor contagiosidad. Aunque no se vinculan con cuadros más graves, podrían generar una mayor demanda en hospitales y centros asistenciales.

Por eso, las autoridades sanitarias señalaron que una cobertura baja de vacunación podría derivar en mayor ocupación de camas, aumento de derivaciones a centros de mayor complejidad y reprogramación de prácticas diagnósticas o quirúrgicas.