La secretaría de Trabajo de Río Negro suspendió la obra donde murió un obrero en Roca

La obra cloacal donde ayer murió un trabajador tras el derrumbe de una excavación en Roca fue suspendida de manera preventiva. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo de Río Negro luego de la tragedia ocurrida en el sector de Mendoza y Canal Grande.

Desde el organismo provincial confirmaron que inspectores estuvieron presentes en el lugar tras el derrumbe de la obra para intervenir en el procedimiento y comenzar las actuaciones correspondientes mientras se desarrolla la investigación.

“Ayer desde la Secretaría de Trabajo estuvimos presentes en el lugar. La obra fue suspendida y se inició la investigación correspondiente del accidente por parte del área de Higiene y Seguridad”, indicaron desde el área.

Según explicaron, a partir del siniestro se abrió una investigación para analizar lo ocurrido en el marco del accidente laboral.

Desde la cartera laboral señalaron además que el proceso se encuentra actualmente en curso, por lo que por el momento no se brindarán mayores precisiones.

Cómo ocurrió el derrumbe en la obra cloacal de Roca

El derrumbe ocurrió este lunes cerca del mediodía mientras un grupo de operarios realizaba tareas dentro de una excavación vinculada al Plan Director de Desagües Cloacales de la ciudad.

Según confirmaron desde Bomberos a Diario RÍO NEGRO, una pared de la zanja donde estaban trabajando cedió y cayó sobre los operarios.

En principio, a dos de los operarios pudieron sacarlos rápidamente por sus propios compañeros de trabajo. Mientras tanto, el restante quedó atrapado alrededor de 20 minutos y fue rescatado por personal bomberil.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de salud.

Taparon la zanja que se estaba excavando. Foto: Juan Thomes.

El tercer operario, identificado como Hugo Ariel Breppe, de 49 años, quedó atrapado alrededor de 20 minutos y fue rescatado por bomberos para luego ser trasladado al hospital Francisco López Lima.

La directora del hospital López Lima, Susana Marezi, explicó a este medio que dos pacientes ingresaron al nosocomio como consecuencia del derrumbe y que el caso más grave era el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.