Vacunación antirrábica y servicios gratuitos para perros y gatos en Neuquén: los horarios y lugares en estos últimos días de enero

Desde el Municipio de Neuquén informaron las fechas de las jornadas de vacunación antirrábicas pensadas para el bienestar de los Animales No Humanos (ANH) de la ciudad. Explicaron que se busca brindar «atención y servicios esenciales» para perros y gatos. También se entregarán pastillas desparasitarías y se ofrecerá la esterilización gratuita.

Conocé las fechas y horarios de los últimos días de enero.

Vacunación antirrábica en Neuquén: horarios de fines de enero

Desde la Subsecretaría de Ciudad Saludable señalaron que a la atención en los tres quirófanos fijos se accede sin turno previo, por orden de llegada.

Las fechas, horarios y direcciones son los siguientes:

Miércoles 28 de enero – De 11 a 13 – Riccheri 667.

Jueves 29 de enero – De 11 a 13– Dr. Ramón y Catriel.

Viernes 30 de enero – De 11 a 13– Av. Novella y Godoy.

En cada uno de los dispositivos, se realizará la entrega gratuita de pastillas desparasitarías para ANH mayores de 4 meses e información sobre cuidado responsable y derecho animal.

También se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, hasta agotar las dosis disponibles.

Requisitos para la vacunación antirrábica:

Perros/as mayores de tres meses, con correa y collar; si es temperamental, bozal sin excepción.

Gatos/as en canil, mochila o bolso, sin excepción.

Los animales deben estar en óptimo estado de salud.

La persona responsable debe presentar DNI con domicilio en Neuquén y la libreta sanitaria del animal (no excluyente).

En todos los quirófanos, incluido el emplazado en Parque Industrial, se accede a la esterilización gratuita de perros y gatos para prevenir camadas no deseadas, reducir el riesgo de tumores y mejorar conductas territoriales. En este caso, es necesario requerir turno previo.