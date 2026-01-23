Paseamos Un Amigo: una mañana con los perros rescatados de Bienestar Animal de Neuquén

Thalía, Wanda y Lobito son algunos de los perros que viven en el predio de Bienestar Animal de la municipalidad de Neuquén y que este sábado tendrán una mañana diferente. Junto a otros animales rescatados de situaciones de maltrato, serán protagonistas de una nueva edición de “Paseamos Un Amigo”. Se trata de una actividad que invita a la comunidad a compartir tiempo con ellos, sacarlos a pasear, brindarles mimos y conocer de cerca el trabajo que se realiza diariamente desde el área.

“La idea es que la ciudadanía conozca el trabajo que se lleva a cabo todos los días, aplicando las políticas públicas que ofrece el municipio”, señaló la subsecretaria de Ciudad Saludable, dependiente de la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, María Celeste Leiga.

La propuesta contempla un recorrido guiado por las distintas áreas que funcionan en el predio, organizado en grupos. Algunos de los espacios que conocerán los visitantes son el área de Protección Animal, donde se presentan las acciones de concientización, cuidado responsable y los programas que se desarrollan en distintas instituciones.

Se visitarán distintos espacios de la secretaría. Foto: Gentileza.

También el área de Bienestar Animal, Zoonosis y Vectores, donde se explica desde cuándo se saca un turno por la página web hasta que el animal pasa al quirófano y es castrado. Otro de los espacios que recorrerán es el Laboratorio de Epidemiología, donde “se trabaja a diario con respecto a las enfermedades zoonóticas, que son transmisibles entre el humano y el animal”. Allí se realizan diagnósticos de enfermedades como brucelosis y triquinosis. También se dan a conocer muestras de animales ponzoñosos de la zona y se brindan medidas de prevención.

Estos son algunos de los espacios que ofrece el recorrido, sin embargo, el broche de oro es lo que esperan todos: el encuentro con los perros de Bienestar Animal. “Terminamos con el área de sociabilización, en el patio trasero que tenemos, con una “minipista” de adiestramiento”, contó Leiga.

El área de sociabilización. Foto: Gentileza.

Allí será el encuentro directo con los perros: “vamos presentando a los animales que ya están socializados y que están aptos para irse en adopción”.

En esta edición participarán diez perros. “Son todos adultos”, aclaró la referente, y remarcó que “todos son sacados del maltrato”. La referente detalló que “cuando vienen de allanamientos o de situaciones de maltrato, llegan con mucho miedo” y que el área de sociabilización es clave para el proceso y requiere tiempo: “no es de un día para el otro, hay que poder acercarse al animal, sacarle el miedo y lograr que pueda salir a pasear”. Así luego pueden ser dados en adopción.

Como modo de presentación, la referente del área habló sobre Thalía, una perra muy juguetona. “Le encanta estar con chicos, ha participado en eventos y la hemos llevado a escuelas”, relató.

En esta oportunidad serán 10 los perros. Foto: Gentileza.

También contó de Felipe, un perro de aproximadamente tres años. Y Otto, un galgo negro que “es un amor y muy querible”. Leiga aclaró que Otto no está en adopción ya que luego cumplirá funciones de asistencia emocional. Sin embargo, los demás perros que tendrán el placer de compartir el día con la gente sí están buscando una familia.

La experiencia ya se realizó en otras oportunidades y siempre tuvo una respuesta positiva. “En un día completamos el cupo de esta edición”, contó la referente, y agregó que incluso “quedó gente afuera”, ya que el límite es de unas 30 personas. “La gente se va chocha”, resumió.

Wanda tiene tres años y está en adopción. Foto: Gentileza.

Desde el área adelantaron que la alta demanda impulsa a repetir la propuesta. “En redes ya están preguntando cuándo hacemos la próxima”, señaló Leiga y confirmó que ya están ideando la siguiente edición.

Paseamos un amigo propone un encuentro simple pero significativo: un paseo, una caricia y un rato compartido que mejora el bienestar de los perros y, en muchos casos, abre la puerta a una adopción responsable. “La idea es que la gente tenga contacto con los animales y los animales con las personas y bueno, si sale alguna adopción estamos más que contentos”, cerró la referente.