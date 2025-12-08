Varotto, fundador de Invap y pionero del programa espacial argentino, recibió una máxima distinción

El Centro Argentino de Ingenieros (CAI) otorgó a Conrado Franco Varotto, el exdirector de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Premio La Ingeniería que destaca a referentes cuya labor dejó una marca profunda en el desarrollo nacional. La distinción contempla su desempeño en el campo nuclear y espacial y destaca a un hombre clave en la construcción de proyectos estratégicos que posicionaron al país como referente regional en innovación.

Varotto, doctor en Física, fue responsable de poner en órbita los cuatro satélites que tiene el país para observación de la Tierra. Este inmigrante italiano que se formó en el Instituto Balseiro, con tan solo 27 años, se convirtió en investigador asociado del Departamento de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Stanford, cuna de los genios de Silicon Valley.

En Argentina, fundó y fue el primer gerente general y técnico de Invap (la empresa de tecnología argentina de renombre mundial) y años más tarde, fue designado director ejecutivo de la Conae, donde lideró el programa espacial argentino, promoviendo misiones como los satélites SAC y la serie SAOCOM.

“Este premio es un reconocimiento a su valioso aporte a la ingeniería argentina y al desarrollo tecnológico del país. Sus trabajos e investigaciones durante décadas han permitido ubicar a Argentina en un selecto grupo de países con capacidad nuclear y espacial”, señaló Pablo Bereciartua, presidente de CAI.

Varotto estudió en el Instituto Balseiro. Foto: gentileza

Desde 1969, el Centro Argentino de Ingenieros distingue, cada dos años, el recorrido profesional de un ingenierio a través del premio La Ingeniería. En esta ocasión, se reconoció el aporte técnico de Varotto, su capacidad para formar equipos de excelencia y su compromiso con una ciencia orientada al desarrollo productivo del país.

El proceso de selección -que reúne a academias, entidades profesionales y referentes del sector- destaca el carácter federal y colectivo de este reconocimiento. Desde su creación, distinguió a personalidades que transformaron la ciencia, la tecnología y la profesión en la Argentina.

“La incorporación del docto Varotto a esa nómina reafirma el valor de una trayectoria que abrió caminos, formó generaciones y dejó capacidades instaladas que siguen proyectando al país hacia el futuro”, consideraron desde la institución.