“Veamos Futuro” llegó para mejorar la visión de niños y jóvenes de Comallo

Una veintena de anteojos fueron entregados en forma gratuita por el municipio a niños y jóvenes de Comallo en el marco del programa “Veamos Futuro”, iniciativa que tiene como objetivo mejorar la visión y la calidad de vida de vecinos que asisten a distintos establecimientos educativos de nivel primario y secundario.

Ante la baja complejidad del hospital local, las distancias con los grandes centros de salud y, en algunos casos, las dificultades económicas de muchas familias, desde hace un tiempo el municipio viene trabajando en forma conjunta con el nosocomio favoreciendo la llegada de distintos especialistas que atienden gratuitamente a la población.

Hace poco más de un año, en el marco de un convenio entre ambas instituciones y un aporte de la legisladora local Graciela Vivanco, se puso en marcha el programa “Sonrisas Comallo” cuyo objetivo fue la creación de un banco de protesis bucales para personas que no poseen obra social.

En junio de este año, se hizo lo propio con el programa “Salud más Cerca”, a través y, mediante un convenio con un profesional de Bariloche, comenzaron a realizarse en el nosocomio ecografías programadas y de urgencia a pacientes que requieren de este servicio, contabilizando hasta el momento más de 200 estudios ecográficos, que permitieron detectar dolencias y diagnosticar a los vecinos, sin la necesidad que tengan que viajar a otras localidades para realizarse estos estudios.

El intendente Raúl Hermosilla y el director del hospital Yeziel Díaz firman uno de los convenios. Foto: Gentileza.

“El tema Salud es primordial para nuestra gestión. Por eso, a través de distintos convenios con el hospital, con profesionales y con algunos comercios, como en este caso, buscando facilitales las cosas a nuestros vecinos y mejorar su calidad de vida” señaló el intendente Raúl Hermosilla.

Los problemas de visión son muy frecuentes en los pobladores de la Región Sur, zona en la que, a excepción del hospital de Jacobacci, no se realiza atención oftalmológica, ni en los hospitales públicos, ni forma privada. Para poder recibir atención los vecinos deben viajar a centros de salud de las zonas Andina o Atlántica o al Alto Valle. Muchos de ellos, no cuentan con los recursos o tiempo necesario para poder viajar y, con el paso del tiempo los problemas de visión se van a agudizando.

Niños y adolescentes recibieron sus anteojos. Foto: gentileza.

En este sentido detalló que el programa Veamos Salud, surgió a raíz de la visita de un grupo de oftalmólogos que visitó la localidad y atendió en forma gratuita a los habitantes. “A partir de allí hablando con los propietarios de una óptica de Bariloche para solicitarle algún descuento por la compra de anteojos por cantidad y accedió. Es un beneficio muy importante para los habitantes de Comallo” añadió.

Hermosilla, aclaró que también, a través del tren o una combi, se facilita el traslado a Bariloche de los beneficiarios para que puedan elegir el modelo de sus anteojos.

Este miércoles se entregaron los primeros anteojos recetados y se prevé continuar con otras entregas en los próximos días.

«Para mi hijo es un muy importante poder contar con anteojos porque desde hace un tiempo me venía diciendo que no veía bien. Y para mi es una gran ayuda porque se me hacía muy costoso poder comprárselos» señaló la mamá de uno de los niños que recibió sus anteojos recetados.