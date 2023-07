Vecinos de la base china en Neuquén: "Llevan luz a la estación espacial, pero nosotros no tenemos"

La base espacial china ubicada en el paraje Quintuco despertó desde su construcción, las más diversas repercusiones respecto a el uso y los beneficios que puede traer un desarrollo científico comandado por la potencia asiática en Neuquén. Recientemente tomó especial notoriedad el reclamo de varios vecinos de localidad de Las Lajas, a casi 70 kilómetros de estación, porque a pesar de vivir a escasos metros de la línea eléctrica que provee a la base, carecen del servicio.

«Llevan luz a la estación espacial y nosotros no tenemos», así definió Alejandra San Martín, una de las vecinas afectadas, la contrastante realdad con la que conviven.

Los kilómetros de cables de la línea de alta tensión que mantiene el Ente Provincial de Energía (EPEN) comienzan en la estación transformadora, pasan por su loteo y terminan en la estación «CLTC-CONAE-NEUQUEN». Pero el servicio eléctrico aún no les fue instalado a un sector del loteo «8 de febrero», donde viven al menos 15 familias.

La mujer explicó que se presentaron varias notas al gobierno municipal, a cargo de María Espinosa y también al ministro de Gobierno Osvaldo Llancafilo. En todas explicando la situación que padecen ante la falta total de servicios. «No es solo la luz, nos falta todo y somos un barrio legal», contó la mujer que vive con un hijo.

La línea eléctrica que provee a la estación china, y a pocos metros las casas sin luz. Foto: Gentileza

«Lo nuestro no es de ahora, fueron dos gestiones las que pasaron y el Concejo Deliberante aprobó el loteo social», contó San Martín y detalló que la respuesta del ejecutivo municipal siempre fue «pasarse la pelota y decir que no todos los vecinos pagaron por sus lotes». Respecto a esto último, confiesa que en varias oportunidades le hicieron llegar a la intendente que «no es culpa del vecino porque hay familias que si pagamos y no tenemos nada».

En el día a día se las arreglan con la ayuda de un vecino de una de las etapas que si tiene luz. «Gentilmente nos pasa la luz, compramos muchos metros de cable y así estamos conectados», explicó. También contó que recientemente pusieron un tablero de obra, peor nadie se animó a conectarse ya que no tienen información oficial respecto a si pueden anexar la conexión domiciliaria. «Nadie nos dijo nada, llamamos a un electricista y nos dijo que no era apto para la demanda de varias casas», razón por la cual no sacan luz de ahí.

Vecinos de la base china en Neuquén: a 18 pasos de la luz

«18 pasos, los tenemos contados, esa es la distancia de la línea de alta tensión que lleva electricidad a la base china a nuestras casas», contó con indignación al recordar que se despierta viendo la posibilidad de tener el servicio tan cerca.

«Nosotros necesitamos la electricidad por muchas razones, pero principalmente porque no tenemos gas tampoco», explicó y detalló que una garrafa de gas envasado en Las Lajas ronda los 3 mil pesos y una carga de camioneta de leña otros 15 mil, insumos que no alcanzan para más de una semana.

«Tenemos vecinos enfermos, adultos mayores y chicos, otros tantos que van y vienen en invierno por el frío de la noche», informó.

Respecto a la relación con el gobierno municipal, no dudó en definirla como tensa. «La intendenta conoce la situación sin embargo evade responsabilidades, ella cuestiona la conformación del loteo, pero eso ya pasó porque el barrio es legal y existe», contó.

Se siguen construyendo casas en el loteo, a 18 pasos la luz a la que no acceden. Foto: Gentileza

Vecinos de la base china en Neuquén: para la intendenta de Las Lajas el reclamo es «una maniobra política»

La jefa comunal, María Espinosa, dialogó con Diario RÍO NEGRO y no esquivó los planteos de los vecinos, por el contrario repasó su postura respecto a la conformación del loteo. «Yo siempre dije que esto iba a pasar, el Concejo Deliberante entregó terrenos a mansalva y por eso veté dos veces el proyecto, pero volvió a ser tratado y salió aprobado», contó.

Para Espinosa esto incurre más en una «maniobra política» que en un reclamo con sustento. «Acá se entregaron 1000 lotes, con un compromiso de pago (de las familias) y solo el 30% pagó, esto no representa a todo 8 de febrero», explicó.

También relativizó las verdaderas intensiones de algunos de los adjudicados en las tierras. «Hay gente que está vendiendo los lotes a 2 millones de pesos y los adquirieron a 38 mil», explicó a este medio y remarcó que esto es algo irregular «pero lo hacen».

«Lo que no entienden los vecinos es que nosotros como municipio no nos quedamos quietos, golpeamos todas las puertas en provincia y sobre todo Nación, porque las obras que se necesitan son muy grandes», expuso y recordó que en su gestión se llevó el agua a 278 lotes del mismo barrio. En la misma línea contó que junto a EPEN hay un compromiso de obra que integra aportes municipales, provinciales y de los mismos vecinos.

Las casas de material y en pleno desarrollo en el «Loteo 8 de Febrero». Foto: Gentileza

Vecinos de la base china en Neuquén: ¿qué beneficios trajo la estación espacial a Las Lajas?

Diario RÍO NEGRO consultó a vecinos de Las Lajas y a la intendente sobre los posibles beneficios que trajo la instalación de la estación «CLTC-CONAE-NEUQUEN» que monitorea el espacio las 24 horas del día, a unos 68 kilómetros de la localidad.

«Para nosotros no hubo ningún beneficio», fue la tajante respuesta de Alejandra y desarrolló que desconoce que ventajas pudo traer la llegada de científicos chinos. «La luz nosotros no la tenemos, vemos que los cables pasan por nuestras narices y sin embargo eso acá no se ve», explicó.

«Nosotros de la base espacial china no vimos algo bueno, salvo la mano de obra local cuando se construyó, pero son 50 años que no pagarán impuestos y queremos saber qué positivo nos va a traer esto», contó otro de los vecinos del sector.

La intendente, María Espinosa, en cambio celebró el emplazamiento científico en Quintuco. «Las Lajas está agradecida», dijo y argumentó que el desarrollo fue «bienvenido» por la localidad.

«Si China no invertía en la ampliación de la estación eléctrica y el tendido hasta la base, gran parte de Las Lajas no tendría luz», confesó.