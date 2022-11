Una funcionaria de Gennuso se fue y denunció un “esquema recaudatorio” paralelo

La subsecretaria de Gestión Urbana de Bariloche, Viviana Gelain, a cargo de Obras Particulares que aprueba las construcciones de inversiones privadas, fue despedida por el intendente Gustavo Gennuso y tras el portazo, la funcionaria denunció públicamente que su salida es una consecuencia por no haber aceptado un “esquema recaudatorio” paralelo y afirmó que el intendente se “desvió” de su perfil original.

Gelain fue la funcionaria que años atrás asumió la responsabilidad en la causa de aportantes truchos a la campaña de Gennuso de 2015 y fue condenada con tareas comunitarias y el pago de 100.000 pesos. A pesar de esa situación fue ascendida en el gabinete municipal.

La dirigente confirmó a Radio Seis que el intendente le solicitó la renuncia de manera “sorpresiva” el viernes y ayer se reunieron para confirmar esta decisión. Sin embargo, hasta esta mañana no había sido publicada la resolución oficial de la dimisión.

En una entrevista con ese medio, la exfuncionaria habló de ser un “escollo” para la gestión y cuando le pidieron ampliar este concepto afirmó: “Cortito y al pie: dentro del esquema recaudatorio. Yo trabajo de una manera transparente, honesta y apoyada en los técnicos para resolver las cuestiones de todos los días y las grandes también … y bueno, este es el resultado”.

No abundó en detalles de esta acusación pública y acotó: “si tuviera hoy la prueba en mi mano voy y la denuncio, lo que tengo para decir es que esos circuitos existen, que yo no he avalado ni he aceptado sumarme y se que hay gente -y mucha- que está juntando las pruebas para hacer la denuncia correspondiente”.

Tras las duras expresiones de Gelain en Radio Seis, RÍO NEGRO intentó tener respuesta del intendente, quien prefirió no hablar por el momento.

La ahora exfuncionaria, que acompañó al intendente desde sus orígenes en el partido vecinalista Pueblo, dijo que “en el último tiempo se ha ido desviando, el Gustavo Gennuso que veo hoy lo desconozco, no es el Gustavo Gennuso con el que yo empecé a trabajar en el partido Pueblo y seguí en el Concejo. Hay un alejamiento en ese sentido”, expresó.

Cuestionó que observa al intendente “distante, viajando mucho, lanzado hacia adelante y dejando lo cotidiano, lo veo más para las redes que para la gestión”.

Respecto a su alejamiento del cargo, Gelain dejó en claro que fue despedida por Gennuso y cuando le pidió razones “no hubo razones específicas”, aunque luego agregó que el intendente le mencionó que “se había aislado del gabinete”.

“De ninguna manera me aislé, sí hubo en el último tiempo inconvenientes permanentes a partir de diciembre con el secretario de Hacienda (Diego Quintana), donde nos ha hecho la vida absolutamente imposible a nivel de recursos humanos, equipamiento, cuestiones operativas diarias”, esgrimió y recordó a modo de ejemplo cuando en el área Obras Particulares que dependía de ella, los empleados colocaron un cartel que indicaban que no podían imprimir planos por falta de toner.

También indicó que desde febrero intentó “rearmar la estructura técnica” en esa área pero no tuvo apoyo del gobierno y hubo diferencias con la actual vicejefa de gabinete, Gabriela Rosemberg, por el pago a profesionales ante la inhibición de títulos.

Gelain habló de “desgaste” y dijo que trabajó junto al personal de planta para llevar adelante la subsecretaría que asumió en julio de este año.

Consultada por su responsabilidad en la causa de aportantes truchos en la campaña de Gennuso, la exfuncionaria dijo que «no se valoró mi apuesta. No tuve el respaldo que debería haber tenido de un partido político», enfatizó y afirmó que el partido solo abonó su abogado.