Velan los restos de Williams Tapón, el futbolista amateur que se suicidó tras golpear a un árbitro

Familiares, amigos y cercanos a Williams Alexander Tapón, el jugador que golpeó al árbitro en medio de un partido de fútbol y se suicidó, velan sus restos en la Sociedad de Fomento del Barrio Agüero en Gerli. Anoche encontraron el arma con la que el joven se suicidó. Su hermana mayor entregó el revólver a una comisaría, luego de ser intensamente buscado por la Policía.

El velorio comenzó en la noche del martes y seguirá hasta este mediodía, cuando será inhumado en el cementerio municipal de Avellaneda.

A horas del desenlace trágico e inesperado, se supo que el fiscal de la causa, Mariano Zitto, iba a imputarlo por el delito de ”homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” lo que prevé una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.

Ante este panorama, la pareja de Williams contó que él no quería que sus hijos lo vieran en la cárcel y que por ese motivo prefería quitarse la vida.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y me dijo prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo”, explicó Agustina.

En la noche del martes Priscila, una de las hermanas del futbolista amateur, entregó de forma voluntaria en la comisaría 6ª de Avellaneda el arma calibre .38 con la que Tapón se suicidó.

Esto se debe a que minutos después de la drástica decisión del joven de 24 años el cuerpo fue movido por familiares y amigos desde la vía hasta la vereda de su casa y allí Priscila se guardó el arma.

Noticias Argentinas pudo averiguar, mediante fuentes judiciales, que Williams tenía antecedentes penales por diferentes hechos delictivos.

En la primera fue procesado por tenencia simple de estupefacientes. La segunda se produjo el 14 de noviembre de 2021 en la UFI 2 por «lesiones leves calificadas por el vínculo» y por último, por «tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil«.

Velan los restos de Williams Tapón: qué debo saber para ayudar

Reconocer signos de alerta: aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir, trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta.

Eliminar prejuicios. El suicidio no es ni bueno, ni malo. Tampoco un hecho delictivo. Es una situación de sufrimiento.

Acompañar. El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento.

Ofrecer escucha. Conversar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidades del acto.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía. Tampoco con hechos románticos o heroicos.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse es la visión de que es una forma de solución a los problemas.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales. Esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Velan los restos de Williams Tapón: dónde comunicarse

Los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas. También se pueden hacer consultas en los centros de salud y hospitales del interior.

Se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro, el 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática.

Por el momento, no hay una línea de atención específica, pero te podés comunicar a la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com.

También está la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones

Buenos Aires N° 155, Viedma con los siguientes teléfonos: Viedma: 2920 – 617309, General Roca: 2984 – 879343, Cipolletti: 299 – 4011110, Bariloche: 2944 – 383398.

En todo el país, funciona la ONG conocida como Centro de Atención al Suicida (CAS). El teléfono es el 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país, de lunes a domingo de 8 a 00.

También te podés comunicar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (011) 4379-9402 o por mail a saludmentalnacion@msal.gov.ar.