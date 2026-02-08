SUSCRIBITE Diario papel
Bersuit Vergarabat cierra la Fiesta del Mar y el Acampante: horario y grilla completa del domingo

La banda será el número central del domingo en el escenario principal de El Cóndor.

Música en vivo, actividades y el recital de Bersuit para cerrar el fin de semana en la costa. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Bersuit Vergarabat será el plato fuerte del cierre de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante este domingo en El Cóndor. La banda encabeza una programación que, desde la tarde, suma música en vivo y actividades abiertas al público en el predio del balneario.

Se espera que el predio tenga un importante movimiento desde temprano, ya que la última fecha combina actividades recreativas, deportivas, propuestas familiares y una grilla musical que se extiende durante varias horas antes del recital principal.

Grilla completa del escenario

  • 18 – Mika & Charss DJ.
  • 19 – Fuegas.
  • 19:20 – Wicked Rock.
  • 20 – Las Voces de Mi Bandera.
  • 20:40 – La Santa Clara.
  • 21:20 – Barloventos.
  • 22:10 – Bersuit.
  • 23:50 – Nadia y la Diferencia.

Qué más pasa durante el día

Antes del cierre musical, la fiesta propone distintas actividades abiertas a la comunidad:

  • Mini atletismo.
  • Carrera aventura.
  • Circuito en los médanos.
  • El tradicional Cóndor Corre, con recorrido costero.

Además, durante la tarde se realizará la premiación de los concursos de campamentos, castillos de arena y fotografía, que formaron parte de las propuestas más participativas del fin de semana.

Con la grilla en marcha desde la tarde y el predio activo durante todo el día, el cierre quedará en manos de Bersuit Vergarabat en el escenario principal de El Cóndor.


