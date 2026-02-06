Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: qué clima se espera en El Cóndor el sábado y domingo

El Cóndor tendrá un fin de semana ideal para la Fiesta del Mar y el Acampante. Foto: gentileza.

El Cóndor se prepara para vivir un nuevo fin de semana de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, con propuestas artísticas, deportivas y recreativas frente al mar. Para quienes ya planean acercarse al balneario, hay un dato que suma expectativa: cómo acompañará el clima durante las dos jornadas.

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, el tiempo acompañará con condiciones estables durante el fin de semana de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante en El Cóndor.

Sábado 7 con sol y temperatura agradable

Se prevé una jornada soleada, con una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. El viento será moderado del noreste, con ráfagas que oscilarán entre los 19 y 29 km/h, un marco ideal para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.

Domingo 8 con cielo despejado y leve ascenso térmico

El buen tiempo se mantendrá y presentará un leve aumento de la temperatura. Se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con viento moderado del este y ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h, condiciones favorables para el cierre de la fiesta frente al mar.

Escenario con artistas locales y show nacional

En el plano artístico, el escenario tendrá una fuerte presencia de músicos y bailarines locales y contará con Bersuit Vergarabat como número central de esta edición.

La grilla incluye a Plan B, Barloventos, DJ Lulúno, Dancing Heart Crew, Uriel Muñoz, Yadok, El Ojo del Laberinto, Brandon Rivero, Matías Retamal, Rocío Ynalaf y su Conjunto, Surpocket, La Santa Clara, Gin Tonik, Suena Un Toke, Mika y Charss DJ, Fuegas, Wicked Rock, Las Voces de Mi Bandera y Nadia y La Diferencia.

Actividades deportivas y familiares durante los tres días

La fiesta no se limitará al escenario. Durante viernes, sábado y domingo habrá una agenda de actividades abiertas a la comunidad que se desarrollarán en distintos sectores del balneario.

Viernes 6

Torneo de beach handball – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Concurso de fútbol tenis en parejas mixtas – desde las 17.

Sábado 7

Concurso de campamentos en los campings habilitados del balneario.

en los campings habilitados del balneario. Concurso de castillos y esculturas de arena – 17 en el Parador Deportivo.

– 17 en el Parador Deportivo. Concurso fotográfico «Fiesta Nacional del Mar «.

«. Torneo de beach vóley – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Torneo de tejo familiar – 17.

– 17. Juegos familiares – desde las 17.

– desde las 17. Clase de baile familiar – 18:30 en la playa, sector Parador.

Domingo 8

Premiación de los concursos.

El Cóndor Corre: recorrido costero abierto a toda la comunidad – largada 19:30.

Cierre deportivo y familiar.

Artesanos y propuesta gastronómica

A lo largo del sector costero se desplegará el paseo de artesanos y los carros gastronómicos, que forman parte del recorrido habitual de quienes visitan la fiesta.

En el plano cultural también estarán presentes los artistas plásticos Lucila Martínez, Fabio Vega y Mariana Parra.