Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: grilla de shows y todas las actividades del día 1 en El Cóndor
La 52° Fiesta del Mar y el Acampante comienza este sábado en El Cóndor con una amplia grilla de artistas y actividades en la playa y los campings.
Este sábado 7 de febrero el Balneario El Cóndor pone primera a la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, una de las celebraciones más tradicionales de la costa rionegrina, que combina recitales en vivo, actividades familiares y los clásicos concursos que le dan identidad a esta fiesta que ya es parte del verano en la región.
Shows en vivo – sábado 7
Durante la tarde y noche se presentarán:
- Lulú No
- Dancing Heart Crew
- Uriel Muñoz (El Lucero de Viedma)
- El Ojo del Laberinto
- Matías Retamal
- Yadok
- Brandon Rivero
- Rocío YnalaF
- Surpocket
- Plan B
- Gin Tonik
- Suena Un Toke
Una propuesta musical diversa que va desde el rock, pop y urbano, hasta el folclore y la cumbia, con fuerte presencia de artistas de Viedma y la comarca.
Concursos tradicionales y actividades durante el día
Desde la mañana, la playa y los campings habilitados serán escenario de las actividades más características de la fiesta:
Concurso de Campamentos (Carpas)
- Evaluación desde las 10
- En los campings habilitados del balneario
Concurso de Castillos y Esculturas de Arena
- Inscripción desde las 15
- Concurso de 17 a 18:30
- Lugar: Parador Deportivo
Concurso Fotográfico «Fiesta Nacional del Mar«
- Inscripción presencial y online hasta las 23:59
- Participación abierta con envío digital
- Lugar: Playa – Parador
Deportes y juegos familiares en la playa
La jornada también propone movimiento y participación para todas las edades:
- Torneo de Beach Vóley: de 9 a 20
- Torneo de tejo familiar a las 17
- Juegos familiares desde las 17
- Clase de baile libre familiar a partir de las 18:30
Todas las actividades se desarrollarán en el sector de Playa – Parador, integrando a turistas y vecinos en el espíritu participativo que caracteriza a esta fiesta.
