Verano Sociedad

Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: grilla de shows y todas las actividades del día 1 en El Cóndor

La 52° Fiesta del Mar y el Acampante comienza este sábado en El Cóndor con una amplia grilla de artistas y actividades en la playa y los campings.

Este sábado 7 de febrero el Balneario El Cóndor pone primera a la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, una de las celebraciones más tradicionales de la costa rionegrina, que combina recitales en vivo, actividades familiares y los clásicos concursos que le dan identidad a esta fiesta que ya es parte del verano en la región.

Shows en vivo – sábado 7

Durante la tarde y noche se presentarán:

  • Lulú No
  • Dancing Heart Crew
  • Uriel Muñoz (El Lucero de Viedma)
  • El Ojo del Laberinto
  • Matías Retamal
  • Yadok
  • Brandon Rivero
  • Rocío YnalaF
  • Surpocket
  • Plan B
  • Gin Tonik
  • Suena Un Toke

Una propuesta musical diversa que va desde el rock, pop y urbano, hasta el folclore y la cumbia, con fuerte presencia de artistas de Viedma y la comarca.

Concursos tradicionales y actividades durante el día

Desde la mañana, la playa y los campings habilitados serán escenario de las actividades más características de la fiesta:

Concurso de Campamentos (Carpas)

  • Evaluación desde las 10
  • En los campings habilitados del balneario

Concurso de Castillos y Esculturas de Arena

  • Inscripción desde las 15
  • Concurso de 17 a 18:30
  • Lugar: Parador Deportivo

Concurso Fotográfico «Fiesta Nacional del Mar«

  • Inscripción presencial y online hasta las 23:59
  • Participación abierta con envío digital
  • Lugar: Playa – Parador

Deportes y juegos familiares en la playa

La jornada también propone movimiento y participación para todas las edades:

  • Torneo de Beach Vóley: de 9 a 20
  • Torneo de tejo familiar a las 17
  • Juegos familiares desde las 17
  • Clase de baile libre familiar a partir de las 18:30

Todas las actividades se desarrollarán en el sector de Playa – Parador, integrando a turistas y vecinos en el espíritu participativo que caracteriza a esta fiesta.


