Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: grilla de shows y todas las actividades del día 1 en El Cóndor

Este sábado 7 de febrero el Balneario El Cóndor pone primera a la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, una de las celebraciones más tradicionales de la costa rionegrina, que combina recitales en vivo, actividades familiares y los clásicos concursos que le dan identidad a esta fiesta que ya es parte del verano en la región.

Shows en vivo – sábado 7

Durante la tarde y noche se presentarán:

Lulú No

Dancing Heart Crew

Uriel Muñoz (El Lucero de Viedma)

El Ojo del Laberinto

Matías Retamal

Yadok

Brandon Rivero

Rocío YnalaF

Surpocket

Plan B

Gin Tonik

Suena Un Toke

Una propuesta musical diversa que va desde el rock, pop y urbano, hasta el folclore y la cumbia, con fuerte presencia de artistas de Viedma y la comarca.

Concursos tradicionales y actividades durante el día

Desde la mañana, la playa y los campings habilitados serán escenario de las actividades más características de la fiesta:

Concurso de Campamentos (Carpas)

Evaluación desde las 10

En los campings habilitados del balneario

Concurso de Castillos y Esculturas de Arena

Inscripción desde las 15

Concurso de 17 a 18:30

Lugar: Parador Deportivo

Concurso Fotográfico «Fiesta Nacional del Mar«

Inscripción presencial y online hasta las 23:59

Participación abierta con envío digital

Lugar: Playa – Parador

Deportes y juegos familiares en la playa

La jornada también propone movimiento y participación para todas las edades:

Torneo de Beach Vóley: de 9 a 20

Torneo de tejo familiar a las 17

Juegos familiares desde las 17

Clase de baile libre familiar a partir de las 18:30

Todas las actividades se desarrollarán en el sector de Playa – Parador, integrando a turistas y vecinos en el espíritu participativo que caracteriza a esta fiesta.