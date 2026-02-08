Con arena en los pies y música en el aire: así empezó la Fiesta del Mar y el Acampante en El Cóndor
El balneario volvió a ser punto de encuentro para familias, turistas y vecinos en una primera jornada que mezcló playa, concursos tradicionales y una grilla de artistas locales que hicieron vibrar el escenario principal. Este domingo cierra la Bersuit.
El sol pegaba fuerte, casi sin viento, y El Cóndor tenía ese movimiento que solo aparece cuando la arena deja de ser paisaje y pasa a ser escenario. Familias arrodilladas con baldes, palas y paciencia levantaban castillos y esculturas mientras, a pocos metros, grupos de amigos acomodaban sombrillas y reposeras como si supieran que la tarde iba a ser larga. Así empezó la primera jornada de la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: con la postal más fiel a su espíritu original.
Durante toda la tarde, el predio se fue poblando de vecinos, vecinas y turistas que encontraron propuestas para quedarse, concursos tradicionales en la playa, recorridas por los campings, patio gastronómico, emprendedores locales y un escenario que, entrada la noche, se convirtió en el gran punto de encuentro.
Música con sello local y regional
A medida que caía el sol, el escenario principal fue tomando protagonismo con una grilla integrada por artistas nacidos en Viedma y la región, muchos de ellos con recorrido por distintos escenarios del país.
Pasaron por el escenario:
- Lulú No.
- Dancing Heart Crew.
- Uriel Muñoz.
- El Ojo del Laberinto.
- Matías Retamal.
- Yadok.
- Brandon Rivero.
- Rocío Ynalaf.
- Surpocket.
- Plan B.
- Gin Tonik.
- Suena un Toke.
La noche cerró con buen clima, público que no se movía del predio y una sensación compartida, la fiesta volvió a sentirse como en sus primeras ediciones, con fuerte presencia familiar y participación comunitaria más allá de los recitales.
Castillos, campamentos y espíritu de fiesta
Los concursos tradicionales fueron protagonistas de la jornada. Con un día de playa ideal, familias y grupos de amigos desplegaron creatividad en:
- Concurso de castillos y esculturas de arena.
- Concurso de campamentos, con recorridas por los campings del balneario.
- Actividades recreativas y deportivas durante toda la tarde.
Mientras tanto, el patio gastronómico y cervecero no tuvo pausas. Emprendedores y productores locales acompañaron la jornada con propuestas que sumaron otro motivo para quedarse en el predio hasta entrada la noche.
Este domingo cierra la Bersuit y llega la premiación
La celebración continúa este domingo con una agenda cargada de actividades deportivas, recreativas y familiares, y con el show estelar de la Bersuit como cierre.
Durante la jornada se realizarán:
- Mini atletismo.
- Carrera aventura.
- Circuito en los médanos.
- El tradicional Cóndor Corre, con recorrido costero y participación abierta.
Además, se llevará adelante la premiación de los concursos de:
- Campamentos.
- Castillos de arena.
- Fotografía.
Escenario del domingo
- 18 – Mika & Charss DJ.
- 19 – Fuegas.
- 19:20 – Wicked Rock.
- 20 – Las Voces de Mi Bandera.
- 20:40 – La Santa Clara.
- 21:20 – Barloventos.
- 22:10 – Bersuit.
- 23:50 – Nadia y la Diferencia.
El Cóndor vuelve a moverse desde temprano para la última jornada, con actividades durante todo el día y el cierre musical que ya concentra la expectativa. La fiesta sigue su curso, con la playa y el predio como puntos de encuentro.
