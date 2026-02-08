SUSCRIBITE Diario papel
Con arena en los pies y música en el aire: así empezó la Fiesta del Mar y el Acampante en El Cóndor

El balneario volvió a ser punto de encuentro para familias, turistas y vecinos en una primera jornada que mezcló playa, concursos tradicionales y una grilla de artistas locales que hicieron vibrar el escenario principal. Este domingo cierra la Bersuit.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

El escenario principal reunió a artistas de Viedma y la región. Foto: gentileza Municipio de Viedma.

El sol pegaba fuerte, casi sin viento, y El Cóndor tenía ese movimiento que solo aparece cuando la arena deja de ser paisaje y pasa a ser escenario. Familias arrodilladas con baldes, palas y paciencia levantaban castillos y esculturas mientras, a pocos metros, grupos de amigos acomodaban sombrillas y reposeras como si supieran que la tarde iba a ser larga. Así empezó la primera jornada de la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: con la postal más fiel a su espíritu original.

Durante toda la tarde, el predio se fue poblando de vecinos, vecinas y turistas que encontraron propuestas para quedarse, concursos tradicionales en la playa, recorridas por los campings, patio gastronómico, emprendedores locales y un escenario que, entrada la noche, se convirtió en el gran punto de encuentro.

El público se quedó hasta el cierre de los shows musicales. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Música con sello local y regional

A medida que caía el sol, el escenario principal fue tomando protagonismo con una grilla integrada por artistas nacidos en Viedma y la región, muchos de ellos con recorrido por distintos escenarios del país.

Pasaron por el escenario:

  • Lulú No.
  • Dancing Heart Crew.
  • Uriel Muñoz.
  • El Ojo del Laberinto.
  • Matías Retamal.
  • Yadok.
  • Brandon Rivero.
  • Rocío Ynalaf.
  • Surpocket.
  • Plan B.
  • Gin Tonik.
  • Suena un Toke.
Vecinos, vecinas y turistas recorrieron el predio y se sumaron a las propuestas recreativas. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

La noche cerró con buen clima, público que no se movía del predio y una sensación compartida, la fiesta volvió a sentirse como en sus primeras ediciones, con fuerte presencia familiar y participación comunitaria más allá de los recitales.

Castillos, campamentos y espíritu de fiesta

Los concursos tradicionales fueron protagonistas de la jornada. Con un día de playa ideal, familias y grupos de amigos desplegaron creatividad en:

  • Concurso de castillos y esculturas de arena.
  • Concurso de campamentos, con recorridas por los campings del balneario.
  • Actividades recreativas y deportivas durante toda la tarde.
La playa fue escenario de juegos durante toda la jornada. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Mientras tanto, el patio gastronómico y cervecero no tuvo pausas. Emprendedores y productores locales acompañaron la jornada con propuestas que sumaron otro motivo para quedarse en el predio hasta entrada la noche.

Este domingo cierra la Bersuit y llega la premiación

La celebración continúa este domingo con una agenda cargada de actividades deportivas, recreativas y familiares, y con el show estelar de la Bersuit como cierre.

Durante la jornada se realizarán:

  • Mini atletismo.
  • Carrera aventura.
  • Circuito en los médanos.
  • El tradicional Cóndor Corre, con recorrido costero y participación abierta.

Además, se llevará adelante la premiación de los concursos de:

  • Campamentos.
  • Castillos de arena.
  • Fotografía.
El público acompañó desde temprano el primer día de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante. Foto: gentileza Municipio de Viedma.

Escenario del domingo

  • 18 – Mika & Charss DJ.
  • 19 – Fuegas.
  • 19:20 – Wicked Rock.
  • 20 – Las Voces de Mi Bandera.
  • 20:40 – La Santa Clara.
  • 21:20 – Barloventos.
  • 22:10 – Bersuit.
  • 23:50 – Nadia y la Diferencia.

El Cóndor vuelve a moverse desde temprano para la última jornada, con actividades durante todo el día y el cierre musical que ya concentra la expectativa. La fiesta sigue su curso, con la playa y el predio como puntos de encuentro.


