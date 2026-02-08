Con arena en los pies y música en el aire: así empezó la Fiesta del Mar y el Acampante en El Cóndor

El escenario principal reunió a artistas de Viedma y la región. Foto: gentileza Municipio de Viedma.

El sol pegaba fuerte, casi sin viento, y El Cóndor tenía ese movimiento que solo aparece cuando la arena deja de ser paisaje y pasa a ser escenario. Familias arrodilladas con baldes, palas y paciencia levantaban castillos y esculturas mientras, a pocos metros, grupos de amigos acomodaban sombrillas y reposeras como si supieran que la tarde iba a ser larga. Así empezó la primera jornada de la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: con la postal más fiel a su espíritu original.

Durante toda la tarde, el predio se fue poblando de vecinos, vecinas y turistas que encontraron propuestas para quedarse, concursos tradicionales en la playa, recorridas por los campings, patio gastronómico, emprendedores locales y un escenario que, entrada la noche, se convirtió en el gran punto de encuentro.

El público se quedó hasta el cierre de los shows musicales. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Música con sello local y regional

A medida que caía el sol, el escenario principal fue tomando protagonismo con una grilla integrada por artistas nacidos en Viedma y la región, muchos de ellos con recorrido por distintos escenarios del país.

Pasaron por el escenario:

Lulú No.

Dancing Heart Crew.

Uriel Muñoz.

El Ojo del Laberinto.

Matías Retamal.

Yadok.

Brandon Rivero.

Rocío Ynalaf.

Surpocket.

Plan B.

Gin Tonik.

Suena un Toke.

Vecinos, vecinas y turistas recorrieron el predio y se sumaron a las propuestas recreativas. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

La noche cerró con buen clima, público que no se movía del predio y una sensación compartida, la fiesta volvió a sentirse como en sus primeras ediciones, con fuerte presencia familiar y participación comunitaria más allá de los recitales.

Castillos, campamentos y espíritu de fiesta

Los concursos tradicionales fueron protagonistas de la jornada. Con un día de playa ideal, familias y grupos de amigos desplegaron creatividad en:

Concurso de castillos y esculturas de arena.

Concurso de campamentos, con recorridas por los campings del balneario.

Actividades recreativas y deportivas durante toda la tarde.

La playa fue escenario de juegos durante toda la jornada. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Mientras tanto, el patio gastronómico y cervecero no tuvo pausas. Emprendedores y productores locales acompañaron la jornada con propuestas que sumaron otro motivo para quedarse en el predio hasta entrada la noche.

Este domingo cierra la Bersuit y llega la premiación

La celebración continúa este domingo con una agenda cargada de actividades deportivas, recreativas y familiares, y con el show estelar de la Bersuit como cierre.

Durante la jornada se realizarán:

Mini atletismo.

Carrera aventura.

Circuito en los médanos.

El tradicional Cóndor Corre, con recorrido costero y participación abierta.

Además, se llevará adelante la premiación de los concursos de:

Campamentos.

Castillos de arena.

Fotografía.

El público acompañó desde temprano el primer día de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante. Foto: gentileza Municipio de Viedma.

Escenario del domingo

18 – Mika & Charss DJ.

19 – Fuegas.

19:20 – Wicked Rock.

20 – Las Voces de Mi Bandera.

20:40 – La Santa Clara.

21:20 – Barloventos.

22:10 – Bersuit.

23:50 – Nadia y la Diferencia.

El Cóndor vuelve a moverse desde temprano para la última jornada, con actividades durante todo el día y el cierre musical que ya concentra la expectativa. La fiesta sigue su curso, con la playa y el predio como puntos de encuentro.