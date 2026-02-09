Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: la 52° edición cerró con Bersuit Vergarabat, lluvia y un predio colmado

A pesar de la lluvia, el público acompañó el show principal y colmó el predio frente al mar. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

La 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante tuvo su cierre en el balneario El Cóndor con la presentación estelar de Bersuit Vergarabat, ante una multitud que acompañó la jornada final incluso frente a la lluvia. Durante la última noche, el escenario principal contó previamente con las presentaciones de Mika & Charss DJ, Fuegas, Wicked Rock, Las Voces de Mi Bandera y La Santa Clara, con una propuesta musical de variados géneros.

Luego fue el turno de la Bersuit, que brindó un show potente y emotivo, con un recorrido por sus grandes éxitos de más de 30 años de trayectoria.

Debido a la necesidad de adelantar el show principal por cuestiones climáticas, la banda Barloventos —que tenía prevista su presentación— no pudo subir al escenario. Sin embargo, fue especialmente reconocida por Bersuit durante el espectáculo, y sus integrantes fueron invitados a compartir el escenario para interpretar juntos «Devolvé la bolsa».

La Bersuit cerró la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Al finalizar la jornada, el intendente Marcos Castro agradeció el acompañamiento del público y destacó «el compromiso de todos los sectores que hicieron posible una nueva edición de la fiesta». En ese sentido, puso en valor «el trabajo conjunto de artistas, instituciones, trabajadores municipales y de cada una de las personas que formaron parte de la organización».

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar además del patio gastronómico y cervecero, el paseo de artesanos y la participación de artistas plásticos, que sumaron propuestas culturales y productivas al predio.

Premiación de los concursos

La Municipalidad de Viedma llevó adelante este domingo la ceremonia de premiación de los concursos de la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante.

En esta edición participaron:

15 equipos en el concurso de campamentos

30 familias y equipos en el concurso de figuras de arena

Una amplia convocatoria en el concurso de fotografía, con imágenes que retrataron la esencia de la playa y de la fiesta

El intendente Marcos Castro encabezó la premiación de los concursos tradicionales de la fiesta. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Durante la ceremonia se entregaron premios a los ganadores de cada categoría, reconociendo la creatividad, el trabajo en equipo, la innovación, el cuidado ambiental y la identidad local. Asimismo, el jurado otorgó menciones especiales en el concurso de figuras de arena, que fueron entregadas previamente en la playa.