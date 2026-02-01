El Cóndor se prepara para la 52° Fiesta Nacional del Mar con artistas locales y actividades para toda la familia

Con actividades desde la mañana hasta la noche, la fiesta propone opciones para todas las edades frente al mar. Foto: archivo.

El balneario El Cóndor se prepara para vivir uno de los fines de semana más convocantes del verano con la llegada de la 52° Fiesta Nacional del Mar y El Acampante. La propuesta reunirá espectáculos musicales, expresiones artísticas y una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas.

Las actividades se desarrollarán el sábado 7 y domingo 8 de febrero, aunque desde el viernes ya habrá competencias y propuestas abiertas a la comunidad en distintos sectores de la villa marítima.

La Municipalidad de Viedma confirmó la participación de numerosos artistas locales que formarán parte del escenario principal, mientras se aguarda el anuncio de un número nacional que aún se mantiene en reserva.

Artistas de Viedma y la región en el escenario

Formarán parte de la programación:

Plan B.

Barloventos.

DJ Lulúno.

Dancing Heart Crew.

Uriel Muñoz.

Yadok.

El Ojo del Laberinto (danza y música).

Brandon Rivero (participante de La Voz Argentina).

Matías Retamal.

Rocío Ynalaf y su Conjunto.

Surpocket.

La Santa Clara.

Gin Tonik.

Suena Un Toke.

Mika y Charss DJ.

Fuegas.

Wicked Rock.

Las Voces de Mi Bandera.

Nadia y La Diferencia.

Presencia del arte local

La propuesta cultural también incluirá la participación de artistas plásticos de la ciudad:

Lucila Martínez.

Fabio Vega.

Mariana Parra.

Actividades deportivas y familiares durante los tres días

La fiesta no se limitará al escenario. Durante viernes, sábado y domingo habrá una agenda de actividades abiertas a la comunidad que se desarrollarán en distintos sectores del balneario.

Viernes 6

Torneo de beach handball – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Concurso de fútbol tenis en parejas mixtas – desde las 17.

Sábado 7

Concurso de campamentos en los campings habilitados del balneario.

en los campings habilitados del balneario. Concurso de castillos y esculturas de arena – 17 en el Parador Deportivo.

– 17 en el Parador Deportivo. Concurso fotográfico «Fiesta Nacional del Mar «.

«. Torneo de beach vóley – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Torneo de tejo familiar – 17.

– 17. Juegos familiares – desde las 17.

– desde las 17. Clase de baile familiar – 18:30 en la playa, sector Parador.

Domingo 8

El Cóndor Corre : recorrido costero abierto a toda la comunidad – largada 19:30.

: recorrido costero abierto a toda la comunidad – largada 19:30. Cierre deportivo y familiar.

Premiación de los concursos.

Con esta combinación de música, arte y actividades al aire libre, El Cóndor se prepara para un fin de semana donde la fiesta no estará solo arriba del escenario, sino en cada rincón del balneario.