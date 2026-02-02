Nació como concurso de carpas y hoy convoca a miles en El Cóndor: la Fiesta Nacional del Mar y El Acampante

El Cóndor revive la tradición con la Fiesta Nacional del Mar y El Acampante. Foto: archivo.

Cada verano, el balneario El Cóndor repite una postal que ya es parte de su identidad: carpas sobre la arena, familias instaladas frente al mar, artesanos, música y vecinos que se reúnen alrededor de una celebración que nació mucho antes de que existiera un escenario. Este año, esa tradición tendrá un condimento especial: la Bersuit será el número central de la 52° Fiesta Nacional del Mar y El Acampante, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de febrero en Viedma.

La confirmación del histórico grupo de rock nacional suma un atractivo fuerte a una fiesta que tiene raíces que se remontan a comienzos del siglo XX y que todavía hoy marcan el espíritu del evento.

La tradición cuenta que los primeros pobladores organizaban kermeses barriales durante el verano. Con el paso de los años, entre las décadas del 40 y 50, aquella costumbre se transformó en la llamada «Fiesta de inauguración» de la temporada.

Participaban autoridades, vecinos y hasta el obispo, que se acercaba a la orilla para bendecir las aguas. En ese contexto ya aparecía un rasgo distintivo: el concurso a la mejor carpa y el mejor campamento.

Miles de visitantes se reúnen cada verano en El Cóndor para vivir la Fiesta del Mar y el Acampante. Foto: archivo.

En los años 60, por iniciativa de los vecinos, la celebración adoptó el nombre con el que hoy se la conoce. Más adelante, en 1974, se realizó la primera edición formal; «en 1975 fue declarada Fiesta Provincial y en 2017 alcanzó el rango de Fiesta Nacional», repasó el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Viedma, Sergio Rodríguez, al explicar el crecimiento que tuvo el evento con el paso del tiempo.

Volver a las raíces

Desde la edición número 50, realizada en 2024, se tomó una decisión que apunta directamente a recuperar esa raíz. «Implementamos nuevamente el concurso de carpas, premiando a los mejores campamentos con estadías en la cordillera y distintos premios. Es volver a la tradición por la cual nació esta celebración», señaló Rodríguez.

Ese concurso volverá a formar parte de la propuesta este año en los campings habilitados del balneario.

Artistas locales y el show nacional serán protagonistas del fin de semana en El Cóndor. Foto: gentileza.

El impacto de la fiesta también se refleja en los números de la temporada. «El año pasado estimamos una presencia de 80.000 asistentes y un impacto económico superior a los 270.000 millones de pesos», destacó el funcionario.

En ese sentido, vinculó la celebración con el buen desempeño turístico: «Cerramos la primera quincena con un 76% de ocupación y la segunda con un 81%. Son números muy buenos y tenemos altas expectativas para febrero».

Además de los shows musicales, durante los dos días habrá torneos deportivos, concursos en la arena, juegos familiares y actividades abiertas que recuperan la esencia comunitaria que le dio origen a esta fiesta hace más de medio siglo.

Artistas locales y la Bersuit como número central

Con la presencia confirmada de la Bersuit Vergarabat como banda nacional principal, la Municipalidad de Viedma difundió también el listado de músicos y bailarines de la ciudad que serán parte del evento, aunque todavía no se definieron los horarios de cada presentación.

Los artistas confirmados son:

Plan B

Barloventos

DJ Lulúno

Dancing Heart Crew

Uriel Muñoz (El Lucero de Viedma)

Yadok

El Ojo del Laberinto (danza y música)

Brandon Rivero (La Voz Argentina)

Matías Retamal

Rocío Ynalaf y su Conjunto

Surpocket

La Santa Clara

Gin Tonik

Suena Un Toke

Mika y Charss DJ

Fuegas

Wicked Rock

Las Voces de Mi Bandera

Nadia y La Diferencia

En el plano cultural, también estarán presentes los artistas plásticos Lucila Martínez, Fabio Vega y Mariana Parra.

Actividades deportivas y familiares durante los tres días

La fiesta no se limitará al escenario. Durante viernes, sábado y domingo habrá una agenda de actividades abiertas a la comunidad que se desarrollarán en distintos sectores del balneario.

Viernes 6

Torneo de beach handball – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Concurso de fútbol tenis en parejas mixtas – desde las 17.

Sábado 7

Concurso de campamentos en los campings habilitados del balneario.

en los campings habilitados del balneario. Concurso de castillos y esculturas de arena – 17 en el Parador Deportivo.

– 17 en el Parador Deportivo. Concurso fotográfico «Fiesta Nacional del Mar «.

«. Torneo de beach vóley – de 9 a 20.

– de 9 a 20. Torneo de tejo familiar – 17.

– 17. Juegos familiares – desde las 17.

– desde las 17. Clase de baile familiar – 18:30 en la playa, sector Parador.

Domingo 8