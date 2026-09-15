“Viaje de locos”: el documental barilochense que muestra otra mirada sobre la salud mental

Un grupo de barilochenses sube a un micro con destino a Valparaíso, en Chile. Se instala en un hotel familiar y lo primero que hacen es ir a la playa. Muchos descubren el mar y que el agua es salada. Los gritos de alegría no pasan inadvertidos para los lugareños.

«Viaje de locos», el documental de 63 minutos, se proyectó por primera vez ante los mismos protagonistas que, sorprendidos por las capturas de ese viaje de 2022, no paraban de gritar, reírse y llorar emocionados.

«Para la enorme mayoría de los espectadores de esta película, esas personas pueden parecer especiales, exóticas, bizarras. Esa rareza del espectador, probablemente muy estimulada por prejuicios y viejos estigmas, deja de serlo cuando las imágenes nos informan que este grupo peculiar asiste a una conferencia de salud mental en el vecino país«, detalla la sinopsis del documental. «El viaje -agrega- confirma que las posibilidades de ser feliz y de poder tener una vida digna son posibles, son reales, existen, porque estas personas existen y viven y, como aquellos que nos consideramos ‘normales’, pueden».

«Un mundo sin manicomios es posible», se plantea Mirta Elvira en «Viaje de locos». Foto: gentileza

El estreno de «Viaje de locos» fue ante usuarios de salud mental que concurren al Centro Cultural Camino Abierto y sus familiares que, en 2022 participaron de la Tercera Conferencia Latinoamericana de Salud Mental en Chile. La proyección, además, se llevó a cabo el mismo día en que se cumplieron 35 años de la sanción de la Ley de Salud Mental en Río Negro, pionera en la región por la reforma conocida mundialmente como «desmanicomialización».

El documental fue dirigido por Mirta Elvira, una psicóloga y doctora en Salud Mental Comunitaria que, en 2008 fundó Camino Abierto para usuarios de salud mental que asisten a talleres artísticos, deportivos y laborales como parte del tratamiento. El desafío es que «las personas que tienen algún padecimiento mental, puedan llevar una vida digna en su comunidad».

«Un mundo sin manicomios es posible», se plantea Mirta Elvira en «Viaje de locos». Foto: gentileza

«Este documental nace como un aporte a la lucha contra el estigma, una de las cosas más dolorosas. El padecimiento mental en sí ya es un dolor, imaginemos lo que significa la marginación, la exclusión. Quise hacer foco ahí«, detalló Elvira. Por lo general, lamentó, las películas se refieren a la salud mental como «oscuridad, peligrosidad, encierro«: «Quise mostrar la otra cara: la más luminosa, con brillo, el mensaje de que una vida común es posible. Pero tenemos que trabajarlo a nivel sociedad».

Elvira insistió en que, por lo general, se considera a la persona diferente como «peligrosa». «Lo cierto es que no hay nadie que sea igual a mí. Como seres humanos somos gregarios (necesitamos vivir con otros, con lazos de amor y participación social) y vivimos en un mundo de extremo individualismo en el que se valora la producción, el status», definió.

«Un mundo sin manicomios es posible», se plantea Mirta Elvira en «Viaje de locos». Foto: gentileza

Una película producida en familia

La película cuenta con un doble registro. Durante un año, el trabajo estuvo centrado en reunir el dinero para poder concretar el viaje. Finalmente, viajaron 44 personas, entre usuarios de salud mental, familiares, talleristas operadores e incluso siete estudiantes de las carreras de Enfermería y Medicina. «Ese es el futuro: formar profesionales con esa visión«, advirtió Elvira.

Pero más allá del armado del viaje, el documental se plantea una pregunta más profunda: ¿qué es esto de vivir con un padecimiento mental? Propone un viaje interno.

«La película nos muestra las posibilidades que deberían tener las personas con padecimientos mentales. La clave es el apoyo, la confianza, los lazos. Hay una parte sanitaria vinculada a la medicación, el tratamiento psicológico, pero no alcanza solo con eso. Nos tenemos que poner las pilas como sociedad y cuidarnos«, evaluó y agregó que «cualquier persona puede tener un padecimiento mental. Puede haber un ataque de pánico hasta un trastorno mental severo. No pensemos que el problema lo tiene el otro sino en cómo nos gustaría que nos traten».

«Un mundo sin manicomios es posible», se plantea Mirta Elvira en «Viaje de locos». Foto: gentileza

Elvira destacó a su vez, que el documental está contado por una persona que no es psicóloga ni psiquiatra ni paciente ni familiar. «El desafío fue lograr una visión más llana. La que cuenta la historia es Helena Benito, licenciada en Arte Dramático y tallerista de teatro de Camino Abierto. Y es mi hija que se ha criado con los usuarios de Camino Abierto«, valoró.

También se sumó a la realización del documental, Mariano Benito, director y productor audiovisual de la serie de ficción Reinas (2014), la serie de docuficción Lejano Sur (2019) y Estepa (2024), entre otras. Es la pareja de Elvira.

El documental ya se estrenó en la última edición de la Conferencia de Salud Mental Comunitaria Latinoamericana en Bolivia y en Bariloche, en la sala de sesiones del Concejo Municipal el pasado viernes, cuando se cumplieron los 35 años de la sanción de la Ley de Salud Mental en Río Negro.

«Un mundo sin manicomios es posible», se plantea Mirta Elvira en «Viaje de locos». Foto: gentileza

«Participó la gente de Maquinando, la empresa social de Camino Abierto y los participantes de los talleres. Nos encontramos con todo tipo de reacciones: lloraron, gritaron, se rieron. Esta película fue muy fuerte en todo sentido y más por contar con la ayuda de mi familia. Desde que abrí Camino Abierto en 2008 hasta ahora mi familia siempre participó mucho», concluyó.

Elvira logró su cometido: contar cómo, a pesar de sus padecimientos mentales, la gente puede tener proyectos de vida sin tener que estar encerrados en un manicomio. «Hay relatos muy potentes que dan cuenta de que un mundo sin manicomios es posible», concluyó.