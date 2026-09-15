Fiesta de los Productores 2026 en Añelo: cuándo es, qué artistas están confirmados y qué se sabe de las entradas
Falta muy poco para la tradicional Fiesta Provincial de los Productores y Añelo ya calienta motores. Conocé todos los detalles del megafestival que se vivirá en octubre.
Añelo ya tiene fecha para celebrar su mega festival. Se trata de la Fiesta Provincial de los Productores 2026, el evento más esperado y convocado de Vaca Muerta.
Desde el municipio brindaron detalles de lo que se viene y confirmaron una lista de increíbles artistas nacionales, entre ellos Las Pastillas del Abuelo y Soledad Pastoruti.
Fiesta de los Productores 2026: fechas, artistas y entradas
La Fiesta Provincial de Los Productores se llevará a cabo durante el fin de semana del viernes 16 al sábado 17 de octubre.
Bajo el lema “Vivir la fiesta que nos une”, la celebración combinará espectáculos musicales, gastronomía y actividades recreativas orientadas tanto a vecinos como a turistas.
El mega evento se hará en el predio municipal ubicado sobre la calle 24 con entrada libre y gratuita. Lo más destacado será que se sortearán tres vehículos 0KM: dos autos Sedán y una camioneta Pick-Up doble cabina. Para participar solo tenes que comprar un bono de $300.000 cada número.
En tanto, la grilla artística contará con figuras nacionales de distintos géneros musicales y compondrá de la siguiente manera:
- Ke Personajes (Cumbia)
- Soledad Pastorutti (Folklore)
- Las Pastillas del Abuelo (Rock Nacional)
- LBC y Euge Quevedo (Cuarteto)
- El Indio Lucio Rojas (Folklore)
- Los Campedrinos (Folklore joven)
- Sergio Gonal (Humor)
- Kathy Lopez
- Abigail y su conjunto
- Los Menas
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