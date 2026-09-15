Fiesta de los Productores 2026 en Añelo: cuándo es, qué artistas están confirmados y qué se sabe de las entradas

Añelo ya tiene fecha para celebrar su mega festival. Se trata de la Fiesta Provincial de los Productores 2026, el evento más esperado y convocado de Vaca Muerta.

Desde el municipio brindaron detalles de lo que se viene y confirmaron una lista de increíbles artistas nacionales, entre ellos Las Pastillas del Abuelo y Soledad Pastoruti.

Fiesta de los Productores 2026: fechas, artistas y entradas

La Fiesta Provincial de Los Productores se llevará a cabo durante el fin de semana del viernes 16 al sábado 17 de octubre.

Bajo el lema “Vivir la fiesta que nos une”, la celebración combinará espectáculos musicales, gastronomía y actividades recreativas orientadas tanto a vecinos como a turistas.

El mega evento se hará en el predio municipal ubicado sobre la calle 24 con entrada libre y gratuita. Lo más destacado será que se sortearán tres vehículos 0KM: dos autos Sedán y una camioneta Pick-Up doble cabina. Para participar solo tenes que comprar un bono de $300.000 cada número.

En tanto, la grilla artística contará con figuras nacionales de distintos géneros musicales y compondrá de la siguiente manera: