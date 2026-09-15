Turismo deportivo: Viedma triplicó la ocupación hotelera promedio en un fin de semana

Maratón FADA, con un recorrido que incluyo el cruce del puente que conecta Viedma, Río Negro y Patagones, ciudad de Buenos Aires. Foto: gentileza

Viedma alcanzó el 92% de ocupación de alojamientos turisticos en un fin de semana cargado de eventos deportivos, incluyendo el Provincial de Natación, carreras de FADA y Newcom.

La cifra también alcanzó a las visitas ligadas a la Expo Rural, triplicando la afluencia hotelera que se ubica entre el 30% y el 35% durante este periodo.

Más de dos mil personas movilizadas por el deporte

El campeonato provincial de natación fue una de las principales actividades del fin de semana y reunió a más de 1.500 personas, entre deportistas, equipos, familiares y acompañantes.

Entre el 11 y el 13, más de 350 nadadores de 11 instituciones de toda la provincia participaron del torneo provincial de natación. Foto: gentileza



También se desarrolló la Liga Municipal de Newcom, que movilizó a más de 550 personas, y una carrera atlética organizada por FADA, con unos 500 corredores provenientes de siete provincias.

De este modo, la décima edición de la «Carrera aventura FADA» con sede en la comarca, contó con la participación de 25 ciudades aledañas en maratones de 8, 14 y 21 km, de las cuales resultaron ganadores Ranileo Ariel de Viedma, Vega Gaston de Patagones y Araya Nahuel de los Menucos, respectivamente.

Hoteles, albergues y otros servicios

Desde el municipio señalaron que los distintos albergues estuvieron colmados y que parte de la hotelería también alcanzó una alta ocupación.

El movimiento se extendió al transporte, con colectivos y combis recorriendo distintos puntos de la ciudad, además de la actividad generada en gastronomía, comercios y otros servicios.

En este sentido, la municipalidad sostiene el programa Turismo Deportivo, que pretende incorporar competencias regionales y, progresivamente, eventos de alcance nacional al calendario de Viedma con el fin de atraer visitantes que puedan generar movimientos en el consumo local durante su estadía.

Alojamientos turísticos y la ordenanza que podría duplicar las plazas del sistema

Tras la sanción que modifica la Ordenanza 8843, Viedma sumá nuevas regulaciones a las casas y departamentos de alquiler turístico en la ciudad y en el balneario El Cóndor.

En este sentido, se establece un registro voluntario de oferentes del servicio de alojamientos temporales con fines turísticos, y sanciones a quienes no regularicen su situación.

Según explicó Rodríguez, la ordenanza fue aprobada la semana pasada en segunda vuelta, por lo que todavía resta su publicación en el Boletín Oficial para que pueda comenzar a aplicarse.

A partir de entonces, el Municipio prevé iniciar las inspecciones y, cuando corresponda, realizar intimaciones para avanzar con la regularización de los establecimientos.

Por el momento, Turismo no cuenta con datos exactos sobre cuántos nuevos alojamientos podrían incorporarse al registro, pero anteriormente señalaron que esperan al menos duplicar la cantidad de plazas incorporadas al sistema.