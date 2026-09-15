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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 16 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 16 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 16 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
08:30 a 12:30 hDesde El Cholar hasta Famatina entre San Martín y 12 de Septiembre. Desde Moritán hasta Rufino Ortega entre 12 de Septiembre y Lucas Lucero.Mantenimiento preventivo y poda por trabajos solicitados por terceros para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
10:00 a 13:00 hB° Rincón Club de Campo, Unidades Funcionales: 35 al 52 y 141-142.Reparación, remodelación y mantenimiento de instalaciones subterráneas.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 16 de septiembre.

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