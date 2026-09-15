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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 15 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 15 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 15de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
08:30 a 13:30 hB° Salud PúblicaMantenimiento y reparación de equipamiento para fortalecer la seguridad y confiabilidad del servicio.
08:30 a 11:00 hDiagonal 25 de mayo (Local Medifé) y Asociación Española (Cine Teatro Español)Remodelación de instalaciones subterráneas por aumento de potencia.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 15 de septiembre.

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