Baja la temperatura y el viento vuelve a invadir la Patagonia: el pronóstico de este martes en Neuquén y Río Negro

Después de un lunes de clima cálido y temperaturas por encima de los 20°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este martes el clima cambiará rotundamente. De acuerdo al pronóstico del tiempo, tanto en Neuquén como en Río Negro, se espera un bajón término y la máxima no llegará a los 15°C.

El factor determinante de la jornada será el viento que irá aumentando su intensidad desde la mañana, aunque no se espera que traiga mayores complicaciones. A continuación el detalle del clima para el Alto Valle, la cordillera y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 7°C, alcanzará una máxima de 13°C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 8°C. De este modo, el ambiente fresco se mantendrá durante todo el día.

Por su parte, los protagonistas del viernes darán una tregua. Según el organismo nacional, el viento solo alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca

Mañana: Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 7 °C, vientos de 13-22 km/h del sudoeste y ráfagas de 38 km/h.

Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 7 °C, vientos de 13-22 km/h del sudoeste y ráfagas de 38 km/h. Tarde: Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 13 °C, vientos de 23-31 km/h del sur

Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 13 °C, vientos de 23-31 km/h del sur Noche: Cubierto/nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 8 °C, vientos de 23-31 km/h del sur

Neuquén

Mañana: Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 7 °C, vientos de 13-22 km/h del sudoeste

Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 7 °C, vientos de 13-22 km/h del sudoeste Tarde: Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 13 °C, vientos de 23-31 km/h del sur

Algo nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 13 °C, vientos de 23-31 km/h del sur Noche: Cubierto/nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 9 °C, vientos de 23-31 km/h del sur

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera el frío se hará sentir con mayor fuerza. La mañana comenzará con 2°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 11°C, hacia la noche se prevé otro marcado descenso térmico.

El viento mantendrá velocidades constante de 13 a 31 Km/h, aunque no se prevén ráfagas significativas.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche

Mañana: Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 2 °C, vientos de 0-2 km/h del noroeste y sin ráfagas.

Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 2 °C, vientos de 0-2 km/h del noroeste y sin ráfagas. Tarde: Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 11 °C, vientos de 13-22 km/h del sur y sin ráfagas.

Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 11 °C, vientos de 13-22 km/h del sur y sin ráfagas. Noche: Cubierto/nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 7 °C, vientos de 23-31 km/h del sur y sin ráfagas.

Villa La Angostura

Mañana: Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 3 °C, vientos de 0-2 km/h del noroeste y sin ráfagas.

Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 3 °C, vientos de 0-2 km/h del noroeste y sin ráfagas. Tarde: Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 8 °C, vientos de 13-22 km/h del sur y sin ráfagas.

Parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 8 °C, vientos de 13-22 km/h del sur y sin ráfagas. Noche: Cubierto/nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 6 °C, vientos de 23-31 km/h del sur y sin ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 9°C y la mínima se ubicará en 5°C por la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma

Mañana: Cubierto/nublado, 0-10% de probabilidad de precipitación, temperatura de 5 °C, vientos de 23-31 km/h del noroeste y ráfagas de 42-50 km/h.

Cubierto/nublado, 0-10% de probabilidad de precipitación, temperatura de 5 °C, vientos de 23-31 km/h del noroeste y ráfagas de 42-50 km/h. Tarde: Parcialmente nublado, 0-10% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 9 °C, vientos de 23-31 km/h del sudoeste y sin ráfagas registradas.

Parcialmente nublado, 0-10% de probabilidad de precipitación, temperatura máxima de 9 °C, vientos de 23-31 km/h del sudoeste y sin ráfagas registradas. Noche: Cubierto/nublado, 0% de probabilidad de precipitación, temperatura de 5 °C, vientos de 23-31 km/h del sur y ráfagas de 51-59 km/h.

San Antonio Oeste