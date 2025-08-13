Video | Allanaron la casa de un acumulador de basura en Neuquén: rescataron ocho animales de la vivienda

El municipio de Neuquén participó de un allanamiento este miércoles en la casa de un acumulador de basura. Se trata del mismo domicilio que en el 2023 rescataron varios animales. En esta ocasión, volvieron a retirar del lugar 5 perros y 3 gatos. Desde el municipio destacaron la necesidad de que intervengan profesionales de Salud Mental.

El hecho ocurrió en el barrio Cumelén tras el reclamo de los vecinos, dado a que la propietaria se encuentra internada y su hijo está con internación ambulatoria, pero no cuida a los perros y gatos que viven allí.

Además, pese al invierno, el mal olor afecta al vecindario incluso con las bajas temperaturas. Una vez que arribó personal municipal, constató que las condiciones de la vivienda eran «insalubres al extremo y de caos total».

En junio de 2023, la municipalidad retiró del mismo domicilio 14 animales. En esta ocasión, pudieron rescatar a 5 perros y 3 gatos.

Según apuntaron los vecinos, también habitan otros 10 felinos, pero los mismos se fueron a penas sintieron los ruidos y el movimiento de personas. Asimismo, un gato atacó a una trabajadora que tuvo que ser trasladada al hospital de forma inmediata para su atención.

Personal de las secretarías de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional quedaron pendientes de poder recuperar a todas las mascotas para su futura evaluación y posterior entrega en adopción a familias responsables.

Los detalles del operativo en la casa de un acumulador de basura en Neuquén

Desde el municipio informaron que el propio Estado municipal asume los costos del operativo y aclararon que la actuación surgió por primera vez por pedido de la Justicia.

«Los vecinos viven en una situación muy compleja, han tenido muchísima paciencia porque entienden que son personas que no están bien”, resaltó por su parte la funcionaria Luciana De Giovanetti.

Mientras tanto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, a cargo de los trabajos de limpieza y salubridad, detalló que los perros hacían sus necesidades dentro de las habitaciones, el comedor y la cocina.

Foto: Gentileza.

Haspert destacó la rapidez con la que intervino la Justicia, ya que los vecinos venían pidiendo ayuda urgente. “Viven pegados, separados solo por un paredón. El olor es muy fuerte incluso en invierno. Imaginen lo que sería en verano. Hay vecinos con enfermedades graves y esta situación les genera un riesgo enorme», señaló.

Por último, destacó el papel fundamental que tienen los trabajadores de Salud Mental en estos casos: “Estamos hablando de personas que acumulan residuos como parte de una enfermedad. Para ellos no es un problema, es algo cotidiano, incluso tienen apego a esos residuos. En este caso encontramos desechos de animales y de personas en baldes”.